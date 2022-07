Siamo ancora nei primi giorni di luglio, ma nei cieli sta già avvenendo qualcosa di incredibile a livello astrale. Infatti proprio oggi, 5 luglio, assisteremo all’ingresso di Marte nel segno del Toro e di Mercurio nel segno del Cancro. Questi due avvenimenti influenzeranno, nel bene o nel male, tutti i segni dello zodiaco. Per alcuni, infatti, inizierà una fase più lenta, in cui ci sarà modo di riflettere e rilassarsi, senza particolari sconvolgimenti sul lavoro o nel rapporto di coppia.

Discorso diverso, invece, per altri segni zodiacali (in particolare tre) che vivranno, in questa settimana, dei giorni davvero ricchi di colpi di scena. Nelle prossime righe vedremo, quindi, quali saranno questi segni e come potrebbero addirittura cambiare le sorti dell’intero mese grazie a queste congiunzioni.

Sarà una settimana scintillante e ricca di novità per questi 3 segni zodiacali baciati da Marte e Mercurio

Uno dei segni più fortunati di questa settimana sarà il Leone. Dopo un mese di giugno un po’ turbolento e instabile, per questo segno inizierà un periodo veramente favorevole. L’ingresso di Marte in Toro darà la possibilità, infatti, di sopportare meglio le difficoltà delle scorse settimane, sia sul lavoro che in famiglia. Nelle prossime ore sarà importante riuscire a mantenere la calma, cercando di instaurare una comunicazione migliore con le persone più care e vicine. Una volta superata questa fase di chiarimento, tutto tornerà in discesa e, soprattutto sul lavoro, arriveranno tantissime nuove opportunità stimolanti.

Un altro segno che ritroverà giovamento da questi movimenti astrali è quello dei Pesci. Per i nati sotto questo segno, sia Marte che Mercurio saranno veramente decisivi e influenzeranno positivamente diversi ambiti della vita. Sul lavoro, ad esempio, tutto andrà a gonfie vele, ma sarà importante mantenere la concentrazione, senza lasciarsi scoraggiare al primo ostacolo. Per quanto riguarda l’amore, invece, le ansie e le preoccupazioni dei mesi scorsi finalmente lasceranno il posto alla pace ed alla serenità. Le vacanze sono quasi vicine e c’è tanta voglia di staccare un po’ la spina per dedicarsi completamente al rapporto di coppia.

Infine, sarà una settimana scintillante e ricca di novità anche per l’Ariete. Per questo segno zodiacale luglio è partito con il botto e dovrebbe aver già portato grandi soddisfazioni. Sotto il profilo finanziario, ben presto arriveranno delle nuove entrate che consentiranno di trascorre delle vacanze più tranquille e senza l’acqua alla gola. Per quanto riguarda il rapporto con i familiari e con il partner, Mercurio darà una grossa mano, perché farà riemergere la parte più sensibile e aperta del nostro carattere.

