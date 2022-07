Sono tante le bevande a base di frutta ricche di vitamina C che aiutano ad assorbire il ferro e a evitare le anemie estive rinforzando il nostro sistema immunitario. Arancio e mela sono due esempi tipici, ma anche i centrifugati sia a base di frutta che di verdure, soprattutto se consumati di prima mattina, possono darci la carica giusta. Possono depurarci degli eventuali stravizi fatti la sera prima.

Se vogliamo ottenere succhi di frutta semplici e veloci è sufficiente aggiungere all’acqua naturale il succo preferito come il mirtillo o la fragola e aggiungere una foglia di menta e del limone.

Se, però, stiamo cercando delle bevande che oltre a darci gusto riescano a farci sentire sazi per fare in modo che la dieta sia ancora più efficace, alcune ricette sono veramente imperdibili. Non sempre siamo in grado di rispettare la tabella che il nutrizionista ha creato per noi, in questi casi qualche rimedio fantasioso può venirci in aiuto.

Sapori estivi

Possiamo utilizzare non erbe o integratori blocca fame ma bevande senza zucchero e fatte in casa per accompagnare l’ora degli spuntini in cui la dieta è più ostica. Il succo di albicocca, per esempio, è estremamente nutriente. Ottenuto senza estrattore mantiene i normali valori nutrizionali formati da carboidrati semplici. Non sono rilevanti né i lipidi né le proteine mentre è del tutto assente il colesterolo. Per ottenere il succo di albicocca è necessario cuocerne 1 chilo per 15 minuti in una casseruola e aggiungere succo di limone. Possiamo integrare la bevanda aggiungendo delle fette di albicocca ben lavate per avere la sensazione piacevole di una parte solida.

Se vogliamo arricchire la nostra bevanda, possiamo frullare due carote e aggiungere un pizzico di cannella. Il nostro succo sarà saporito e molto nutriente.

Non erbe o integratori blocca fame ma 2 bevande senza zucchero da fare in casa per sentirsi sazi in fretta

Antenate delle fragole sono le fragole di bosco diffuse in Italia soprattutto nelle zone di montagna. Possono essere coltivate in casa o in giardino con semplicità. Possiamo farlo in vaso o in piena terra scegliendo una zona umida e poco soleggiata. Solitamente in commercio si trovano i liquori alcolici, ma in casa possiamo utilizzare le fragole di bosco per ottenere un succo molto nutriente.

Sono frutti ricchi di vitamina C, fibre, calcio e fosforo, contengono molta acqua e sono ideali per i regimi dietetici da seguire durante l’estate. Possiamo ottenere i succhi seguendo i procedimenti utilizzati per i normali frutti di bosco come mirtilli e more. Attraverso un mixer frulliamo 100 grammi di fragole di bosco a cui aggiungere un’arancia e dei petali di rosa. Se preferiamo, possiamo integrare il succo con vaniglia o menta. Con pochissime calorie otterremo delle bevande davvero gustose e nutrienti.

