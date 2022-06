Tra qualche giorno entreremo ufficialmente nel mese di luglio e già tantissime persone stanno leggendo l’oroscopo, per capire se sarà un mese fortunato o meno. Dalla lettura dei moti celesti e dei Pianeti, le previsioni per i prossimi giorni sono già abbastanza chiare. Infatti, saranno svariati i segni zodiacali che saranno favoriti dagli astri.

Ora, non ci resta che scoprire quali saranno e in quale ambito riceveranno più fortuna.

I latin lovers di luglio

Per l’inizio di luglio, uno dei segni che avrà più fortuna in assoluto sarà lo Scorpione. Con Venere nel segno, infatti, questo mese sarà ricco di novità e opportunità da cogliere al volo, soprattutto in amore. Per i single è arrivato quindi il momento di fare sul serio, troncando tutti i flirt e le situazioni in sospeso, per concentrarsi su un’unica relazione.

Tra i segni più affini troviamo sicuramente l’Ariete, il Leone ed il Capricorno.

Un altro segno che andrà molto forte in amore, già nei primi giorni di luglio, sarà il Toro. Con Marte nel segno già dal 5 luglio, infatti, nei rapporti di coppia regnerà un’armonia, che mancava da diverso tempo.

Anche i single avranno diverse occasioni per conoscere nuove persone, soprattutto chi ha chiuso da poco una relazione importante.

Fortuna e soddisfazioni anche sul lavoro, soprattutto per chi lavora nel campo del turismo, della moda e dello spettacolo. Infatti, molto presto, arriveranno dei bei guadagni, che ripagheranno tutto il tempo e le energie spesi in questi mesi un po’ sottotono.

Luglio inizierà col botto per questi 5 segni zodiacali che trionferanno in amore e riceveranno abbondanti ricchezze

Oltre a Toro e Scorpione, un altro segno che verrà favorito dalla buona sorte sarà la Vergine. Dopo un mese di giugno leggermente fiacco e privo di stimoli, luglio permetterà di fare grandi passi in avanti, sotto tutti i punti di vista.

Sul lavoro, i progetti intrapresi in questi mesi cominceranno a dare i loro frutti, portando grande fiducia e speranza per il futuro.

Per quanto riguarda i sentimenti, invece, nelle prossime settimane ritornerà ad essere molto forte il desiderio di amare ed essere amati.

Un segno di aria e uno di fuoco

Tra i 5 segni zodiacali più fortunati di luglio, troviamo anche un segno di aria e un segno di fuoco. Il primo è quello dei Gemelli, che sarà travolto da un’immensa fortuna, specie in ambito finanziario. Dopo mesi contrassegnati da spese, bollette ed imprevisti, il mese di luglio sarà decisamente più tranquillo.

Sul lavoro, gli affari andranno a gonfie vele e, per alcuni dipendenti, potrebbe arrivare anche un inaspettato aumento di stipendio. Ciò consentirà di trascorrere un’estate più serena e delle vacanze più spensierate anche in famiglia.

Il segno di fuoco è, invece, l’Ariete, che si conferma ancora una volta la regina indiscussa di questo 2022. Infatti, anche luglio inizierà col botto per questo segno zodiacale che sarà baciato dalla fortuna e da un cielo molto affascinante. La protezione di Giove, di Mercurio e del Sole garantiranno stabilità sul lavoro, nei sentimenti e anche nella salute.

