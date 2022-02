Il 2022 per molte persone non è cominciato nel migliore dei modi, soprattutto a causa della situazione pandemica. Molti quindi sono già con la testa proiettata verso la primavera, con la speranza che questa porti con sé un po’ di serenità e fiducia.

Secondo l’oroscopo, già da marzo cominceranno ad intravedersi i primi segnali di ripresa, soprattutto per alcuni segni zodiacali. Quindi, non ci resta che scoprire cosa ci riserverà il futuro e se saremo tra i protagonisti dei prossimi mesi.

Una valanga di fortuna per questo segno d’acqua

Fra i segni zodiacali più fortunati di questa primavera 2022 ci sarà sicuramente quello dei Pesci. La buona sorte infatti busserà alla porta di questo segno già dai primi giorni di marzo, soprattutto in ambito lavorativo. Stanno per arrivare, quindi, tantissime soddisfazioni e gratificazioni sul posto di lavoro, anche grazie alla protezione di Giove, che garantirà una certa stabilità.

Tuttavia, sarà aprile il vero mese della svolta. All’orizzonte, infatti, si intravedono nuovi clienti e maggiori introiti che condurranno l’azienda verso nuove collaborazioni ed obiettivi sempre più ambiziosi.

Questa sicurezza sul lavoro impatterà positivamente anche sulla vita familiare e sentimentale, dove regnerà il sereno da marzo fino a maggio.

Sarà una primavera straripante di ricchezze e successi per questi segni zodiacali che cambieranno vita già a marzo

In queste prime settimane del 2022, un segno zodiacale che non sta passando un bel periodo è il Sagittario. Sul posto di lavoro, dove ormai regnano tensioni e stress, la situazione non accenna a migliorare e la tentazione di cambiare impiego è sempre più forte.

Tuttavia, non è il caso di demordere, perché già dalla prima metà di marzo cominceranno ad arrivare nuovi progetti molto interessanti. Il culmine verrà raggiunto nel bimestre aprile/maggio, dove gli accordi e gli affari fioccheranno grazie anche all’intervento di Marte e Giove.

Quindi sarà una primavera straripante di ricchezze e successi dal punto di vista finanziario, ma ancora molto poco sul lato sentimentale. Infatti, per vedere un miglioramento sotto questo aspetto bisognerà attendere l’estate.

Un altro segno di fuoco

Sorte opposta, invece, per i nati sotto il segno dell’Ariete, che saranno molto più fortunati in amore, rispetto ad altri ambiti. Dopo un inizio 2022 altalenante, dove le incomprensioni ed i litigi di coppia sono stati all’ordine del giorno, finalmente ritornerà un po’ di tranquillità. Se marzo sarà quindi un mese d’assestamento, aprile e maggio saranno quelli della svolta. Insieme alla primavera, infatti, sbocceranno anche i sentimenti più profondi e le coppie già consolidate vivranno un periodo davvero magico.

Anche per i single ci saranno tantissime opportunità, soprattutto nei primi giorni di aprile. La situazione sul posto di lavoro, invece, non sarà molto favorevole nel bimestre marzo/aprile, ma migliorerà sensibilmente a partire da maggio.

