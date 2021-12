Tra poche ore il 2021 lascerà spazio all’anno nuovo e c’è davvero tanta attesa per scoprire come sarà il futuro. Molte persone, infatti, non vedono l’ora di riscrivere un’altra pagina importante della loro vita. Dopo due anni trascorsi praticamente nell’incertezza, c’è tanta voglia di riscatto e di ripresa.

Quindi, carichi di speranza e di fiducia, accoglieremo ora questo 2022 svelando quali saranno, secondo l’oroscopo, i segni zodiacali più fortunati dell’anno.

Ma quale malasorte e sfortuna, ecco i 3 segni zodiacali che verranno ricoperti d’oro nel 2022

Fra i segni zodiacali più fortunati dell’anno nuovo ci sarà lo Scorpione.

Per i nati sotto questo segno, il 2022 sarà ufficialmente l’anno della trasformazione e della svolta. Infatti, ci saranno diversi cambiamenti, nel complesso positivi, in ogni ambito della vita sia sociale che lavorativa.

Il transito di Giove in Pesci porterà tantissima fortuna e grandi opportunità di successo, che ribalteranno la situazione di stallo creatasi nel 2021. Tuttavia, la presenza di Saturno e di Urano che persisteranno ancora per un po’ nei primissimi mesi dell’anno, rallenterà la crescita.

Quindi non sarà una partenza con il botto, a differenza di questi altri segni zodiacali che da gennaio a marzo faranno faville.

La seconda parte dell’anno, invece, sarà caratterizzata da una forte espansione, soprattutto nel lavoro e nei sentimenti. Finalmente arriveranno delle opportunità da cogliere al volo e tante gioie e soddisfazioni.

Un segno amico delle stelle

Un altro segno zodiacale che la buona sorte investirà sarà la Bilancia.

Come avevamo già anticipato, infatti, il 2022 sarà molto favorevole per questo segno che otterrà grandissimi successi personali.

Il lavoro andrà a gonfie vele, soprattutto in piena primavera, e porterà sicurezza e stabilità anche in famiglia. Inoltre, sotto il profilo dell’amore, per i single arriveranno tantissime occasioni per trovare l’anima gemella ed impegnarsi in una relazione seria.

Pioggia di denaro per questo segno di acqua

Infine, un altro segno che sarà molto fortunato e che riceverà tantissime ricchezze sarà il Cancro.

Il 2022, infatti, partirà subito alla grande, come avevamo già anticipato in questo precedente articolo, grazie all’influenza di Giove.

Tuttavia, anche l’ultima parte dell’anno sarà caratterizzata da un ottimo cielo, soprattutto dopo i turbamenti dell’estate. Una volta passata questa fase di incertezza, arriveranno belle sorprese e probabilmente anche grosse vincite in denaro.

Quindi, ma quale malasorte e sfortuna, ecco i 3 segni zodiacali che verranno ricoperti d’oro nel 2022.