Il 16 febbraio, alle ore 17:57 italiane circa, apparirà nei nostri cieli la seconda luna piena del 2022. Questo meraviglioso plenilunio d’inverno, che sarà molto importante per le sorti di febbraio, affascina da millenni svariate popolazioni sparse in tutto il globo.

Ad esempio, i nativi americani la chiamavano “Luna della Neve”, poiché appariva proprio nel mese più rigido e caratterizzato da abbondanti nevicate. Presso i celti, invece, era riconosciuta come “Luna di Ghiaccio”.

Altre tribù, la soprannominavano la “Luna della Fame”, per via delle condizioni meteorologiche avverse che rendevano difficile la caccia. Per lo stesso motivo, la tribù dei Cherokee la riconosceva come “Luna ossea”. Le scorte di cibo, infatti, erano talmente scarse che le persone erano costrette a rosicchiare le ossa per sopravvivere.

Tuttavia, non in tutte le culture questa Luna veniva associata al freddo o alla scarsità di risorse. Ad esempio, presso la tribù degli Hopi era soprannominata “Luna della Purificazione e del Rinnovamento”; mentre gli antichi cinesi, invece, la chiamavano “Luna che sboccia”.

Quest’anno la Luna piena di febbraio si troverà in Leone e, secondo l’oroscopo, influenzerà positivamente quasi tutti i segni dello zodiaco. In particolare, saranno soprattutto 3 quelli che verranno premiati da questo evento astronomico e che verranno baciati dalla fortuna.

Ecco la Luna piena di febbraio che travolgerà di soldi, fortuna e successi questi 3 segni zodiacali

Il primo segno che verrà inondato di ricchezze sarà il Capricorno. Dopo il 16 febbraio, infatti, inizierà un periodo davvero molto prospero e favorevole, soprattutto in campo lavorativo e finanziario. All’orizzonte si intravedono nuove opportunità di successo da cogliere subito al volo per dare una svolta a questo 2022. Bisognerà fare, quindi, delle scelte molto importanti, soprattutto per chi ha intenzione di dare le dimissioni ed accettare un lavoro più gratificante.

Per i commercianti e liberi professionisti, arriverà invece il momento di chiudere degli affari e delle collaborazioni importanti.

Il latin lover di febbraio

Febbraio, il mese notoriamente dedicato all’amore, sarà molto importante per i nati sotto il segno dello Scorpione. Già il giorno di San Valentino sarà l’occasione per rinsaldare i rapporti con il proprio partner e per ritagliarsi del tempo da trascorrere insieme. Ma il culmine del romanticismo e della passione avverrà proprio con l’arrivo della Luna piena. Insieme alla complicità di Venere, infatti, nell’ultima parte del mese ci saranno grosse sorprese. Chi lo sa? Magari sarà proprio questo il momento migliore per avanzare una proposta di matrimonio, o di convivenza, o allargare la famiglia.

Un altro segno di terra

Oltre al Capricorno, la Luna piena del 16 febbraio influenzerà positivamente anche il segno della Vergine. Nonostante l’opposizione di Giove a dar fastidio, questo mese sarà veramente prolifico sotto ogni punto di vista. Infatti, aumenterà il carico di lavoro, e quindi la possibilità di guadagnare di più, e finalmente si potrà ricominciare a respirare. Anche in famiglia tutto dovrebbe filare liscio, grazie alla forza di cinque pianeti (Venere, Mercurio, Marte, Urano e Plutone) che doneranno stabilità e serenità.

Quindi, ecco la Luna piena di febbraio che travolgerà questi segni zodiacali assicurando loro un mese davvero straordinario.