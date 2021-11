Siamo abituati a leggere l’oroscopo per scoprire cosa ci riserveranno gli astri sotto l’aspetto economico, amoroso e professionale. Ma se dicessimo che l’oroscopo ci informa anche delle possibili liti che possono avvenire nei prossimi giorni?

L’oroscopo di questo weekend di novembre suggerisce di tenerci alla larga da questi segni zodiacali se non vogliamo guai. Quindi nei giorni 12, 13 e 14 apriamo gli occhi poiché le discussioni saranno dietro l’angolo.

Ariete, Leone e Sagittario

Iniziamo con l’Ariete. L’oroscopo suggerisce di stare attenti ai nati sotto il segno della Bilancia. Sembra che questi due segni non andranno particolarmente d’accordo poiché l’Ariete, nei successivi giorni, avrà voglia di spensieratezza a 360° gradi, mentre la Bilancia sarà molto presa dal lavoro, per cui occhio alle discussioni. L’unica cosa da fare è venirsi reciprocamente incontro!

Al Leone aspetta un weekend complicato causato da un forte stress mentale, in più ci potrebbero essere tensioni a fior di pelle con uno Scorpione che, al contrario, ha un bellissimo cielo in suo favore. Per cui occhio alle gelosie tra questi due!

Terminiamo con il Sagittario. Gli astri suggeriscono di stare lontano dai momenti sfavorevoli degli ultimi tempi, soprattutto con la negatività che coinvolgerà i nati sotto il segno dei Gemelli. Due poli negativi si trasformano in positivo, per cui cerchiamo di trovare un compromesso!

Toro, Vergine e Capricorno

Gli astri prevedono un bel cielo per il Toro questo weekend, in cui la parola d’ordine è relax. Per questo motivo ci saranno delle forti tensioni con il Leone, con il quale, come abbiamo visto, gli astri non saranno clementi. Toro e Leone, perché non si rilassano insieme?

La vergine avrà un cielo interessante specialmente dal punto di vista affettivo, per il quale si farà posto più alla passionalità che alla razionalità. Anche questo segno dovrà cercare di non litigare con i Gemelli, per i quali questo weekend sarà un po’ stressante, soprattutto dal punto di vista emotivo. Vergine, anziché litigare perché non coinvolgere i Gemelli in questa passionalità?

Benissimo per il Capricorno, che sarà molto coinvolto emotivamente, diciamo che era ora! Ma perché non c’è sintonia con la Bilancia? Il tempo è prezioso, cerchiamo di aiutare questo dialogo!

Acquario, Cancro e Pesci

L’Acquario, questo weekend, avrà bisogno di relax e di staccare la mente dalla vita reale e di rifugiarsi nei sogni. Al contrario, l’Ariete ha voglia di uscire e divertirsi, per cui il focus delle possibili discussioni sarà “uscire o stare a casa”?

Lo stesso cielo illuminerà quello del Cancro, che questo weekend ha un’energia pazzesca. Per cui, potrebbe avere da ridire anche sull’Acquario.

Infine, ci sarà un cielo splendente per i Pesci sotto tutti i punti di vista, che però potrebbero avere a che fare con una Vergine passionale sì, ma puntigliosa.

L’oroscopo di questo weekend di novembre suggerisce di tenerci alla larga da questi segni zodiacali se non vogliamo guai

Apriamo bene gli occhi questo weekend e cerchiamo di trovare un compromesso se non vogliamo guai. In questi casi conoscere il proprio ascendente è di fondamentale importanza, per cui ecco come calcolarlo.