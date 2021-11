L’astrologia è una scienza che trae il suo fondamento sulla credenza che i pianeti influenzino la personalità e il carattere delle persone. Probabilmente, è per questo che spesso sentiamo che il nostro modo di essere è totalmente incompatibile con quello di altri.

Quante volte ci è successo che ad un primo appuntamento chiediamo al nostro interlocutore il segno zodiacale? Per quanto possiamo crederci o meno ognuno di noi ha avuto, nel proprio passato, quella relazione tossica che ci fa mettere sull’attenti. Se conosciamo una persona nata sotto lo stesso segno, il nostro inconscio ci manda un segnale di allerta.

“Fai attenzione, perché lui/lei potrebbe spezzarti il cuore” è la frase che ci ripetiamo di fronte ad un segno che già in passato ci ha fatto soffrire. Ma se vi dicessimo che esistono segni completamente incompatibili fra loro? Ecco finalmente svelate le 6 coppie di segni zodiacali che non dovrebbero mai stare insieme evitando problemi e litigi.

Esisterà sempre l’eccezione che conferma la regola, ma in linea di massima i tratti caratteristici di queste coppie di segni difficilmente andranno d’accordo fra loro.

Vediamo quali sono.

Ariete e Cancro: l’Ariete, essendo un segno molto dinamico, tende a bruciare energie in continuazione, non si ferma mai un secondo. Il Cancro, al contrario, è uno dei segni più pigri dello zodiaco e, quindi, molto pantofolaio. Oltre questa differenza, non da poco, entrambi i segni sono molto orgogliosi e difficilmente riescono a trovare un compromesso.

Toro e Acquario: rientrano fra le peggiori coppie che esistano. Toro è un segno statico legato alla tradizione. Affonda le sue radici nel luogo che identifica come casa e difficilmente lo si riesce a sradicare da lì. L’acquario, invece, è un segno dinamico che vuole rompere i tabù. Un segno in continuo mutamento, con la costante necessità di riscoprirsi e riconoscersi.

Gemelli e Capricorno: sono due segni che hanno in comune l’intelligenza. Purtroppo, è l’unica cosa che li avvicina. I Gemelli sono un segno molto leggero e divertente. Hanno sempre la battuta pronta e sono molto autoironici. Il Capricorno, invece, è un segno molto serioso e difficilmente capirebbe l’ironia dei Gemelli, anzi, potrebbero anche restare particolarmente irritati dalla stessa.

Leone e Vergine: inizialmente, questi due segni, sembra che vadano molto d’accordo. A lungo andare, però, la natura solare ed egocentrica del Leone e quella restringente ed acida della Vergine andranno, inevitabilmente, a scontrarsi.

Ed ora le ultime due coppie

Bilancia e Scorpione: letteralmente il diavolo e l’acqua santa. Hanno una grandissima intesa sessuale, ma per quanto riguarda le relazioni durature rasentiamo il disastro più totale. La Bilancia essendo un segno conciliante e determinato dovrà adattarsi, invano, agli impeti irrequieti dello Scorpione. Inoltre, sono due segni in cui la gelosia la fa da padrona provocando molteplici scontri e litigi fra i due.

Sagittario e Pesci: questi due segni in realtà hanno veramente tante cose in comune. Infatti, potrebbero essere davvero degli ottimi amici. Dal punto di vista sentimentale, però, hanno due visioni completamente diverse e questo potrebbe essere motivo di numerosi contrasti.