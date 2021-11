Passare oggi tra le corsie dei supermercati alla ricerca di prodotti per la colazione potrebbe essere un vero e proprio labirinto. Ad esempio, i nostri figli ci passano le ore tra questi scaffali con ogni tipo di piacevole prelibatezza. La colazione è un pasto importantissimo e soprattutto andrebbe calcolato in base alla nostra giornata lavorativa. Spesso sbagliamo a pensare che bastino questi cibi a regalarci una colazione piena di energia. Presi dalla fretta, mettiamo su un caffè e prendiamo al volo la prima cosa che ci capita sottomano. Vediamo però quali sarebbero gli alimenti ideali per una colazione ricca di nutrienti.

Meglio poco che niente

Come ricordano sempre medici e nutrizionisti, piuttosto che saltarla completamente, la colazione è meglio farla anche semplice. Quando vediamo in televisione i divi super palestrati che assumono le uova, stanno facendo un carico di energia. Così come non sarebbe male assumere:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

cereali integrali con il latte;

un pugno di frutta secca;

yogurt bianco;

una mela;

fette biscottate, possibilmente integrali, con la marmellata.

Per i nostri ragazzi, che tenderebbero a essere sempre più dormiglioni, una fetta di crostata o di torta di mele fatte in casa, potrebbero essere il massimo.

Spesso sbagliamo a pensare che bastino questi cibi a regalarci una colazione piena di energia

Sicuramente come accade a molti di noi, la fretta è cattiva consigliera. Apriamo la credenza o il frigo prendiamo la prima cosa gustosa che ci capita. Ma così come accade per le brioches, non sarebbero questi gli alimenti perfetti per la nostra colazione. Non perché non siano buoni, ma perché sprigionano subito l’energia che possiedono, lasciandoci poi a secco. Come una macchina che facesse fuori tutta la benzina nei primi chilometri, lasciandoci poi col serbatoio vuoto. Per questo accade spesso che sentiamo il bisogno di fare la cosiddetta “seconda colazione” del mattino.

Incredibile ma vero cosa dona energia subito

Come dimenticare il mitico fumetto e cartone animato di Braccio di ferro? Il simpaticissimo marinaio che quando aveva bisogno di energia, apriva una scatola di spinaci, trovando immediatamente le forze necessarie. Eppure, questa abitudine di Popeye, suo nome originale, sarebbe la colazione ideale per avere energie immediate. Questo grazie alla ricchezza di minerali degli spinaci, tra cui il ferro e il fosforo che ci tornerebbero forza e vitalità immediate.

Approfondimento

Unire i migliori consigli degli chef e delle nonne per cucinare la polenta più buona di sempre