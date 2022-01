Siamo ormai arrivati alla metà del mese di gennaio. Abbiamo superato la prima settimana dopo le feste. Dopo ferie e vacanze, è sempre un po’ traumatico riprendere a pieno ritmo le attività quotidiane. Ma ormai ci siamo tutti riabituati al solito tran tran. Nel frattempo, però, la curiosità su cosa accadrà nei prossimi mesi continua. Abbiamo già svelato che nel 2022 il super favorito sarà il segno dei Pesci .

Senza pensare così in avanti, concentriamoci sul fine settimana appena iniziato. Infatti, sarà un weekend coi fiocchi per Ariete e Scorpione, mentre questi altri 2 segni zodiacali si godranno un po’ di sano relax.

Cominciamo dai più fortunelli

Si prevede un weekend esplosivo per i nati sotto il segno dello Scorpione che si sentiranno pieni di energia e vitalità. Tutto questo entusiasmo avrà ottime ripercussioni in amore. Per gli scorpioncini, si prevedono infatti nuovi incontri interessanti e buone possibilità di consolidare relazioni già avviate. Possibili nuove conoscenze con persone del segno del Leone, della Vergine e del Capricorno. Anche con gli amici, i nati sotto il segno dello Scorpione saranno affettuosi e spontanei.

Per i nativi dell’Ariete si prospetta un fine settimana carico di piacevoli novità soprattutto sul versante economico e lavorativo. Sul piano lavoro, arriveranno infatti gratificazioni e il meritato successo per progetti già da tempo avviati. Superiori e colleghi mostreranno grande riconoscimento e apprezzamento con parole di stima, ma non solo. In arrivo ci sono anche buone notizie totalmente inaspettate. Potrà essere anche una semplice telefonata ma sarà davvero molto gradita perché davvero speciale.

Dopo aver affrontato un 2021 non sempre facile e leggero, i nati sotto il segno del Toro cominciano questo 2022 piuttosto stanchi. Dopo parecchi guai da risolvere e molti sacrifici, finalmente pare proprio che la situazione si stia risolvendo nel migliore dei modi. Visto che la tempesta è definitivamente passata, questo fine settimana è perfetto per godersi una pausa ristoratrice. L’ideale sarebbe rilassarsi totalmente, magari alle terme e in compagnia del proprio partner o di chi ci fa stare bene.

Discorso molto simile anche i Gemelli. Per loro, si prevedono, infatti, due tranquille giornate. Da godersi in santa pace all’insegna della più totale tranquillità. La situazione perfetta per ripartire carichi il lunedì. Tra l’altro, è bene che i Gemelli si preparino mentalmente, perché per i prossimi due mesi, le stelle hanno in serbo per loro piacevolissime sorprese e il raggiungimento di successi sperati.