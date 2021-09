L’autunno è un periodo di cambiamenti per la natura, infatti gli alberi perdono le loro foglie, che intanto si tingono di diversi colori e le temperature calano.

Anche il nostro umore ed il fisico ne risentono; ci sentiamo fisicamente più deboli, stanchi, assonnati e sfiduciati verso il futuro.

Invece dobbiamo approfittare di questo periodo poiché ogni stagione porta con sé qualcosa di nuovo che dobbiamo essere pronti a non lasciarci sfuggire.

Sarà un ottobre ricco di fortuna per questi 4 segni zodiacali secondo l’oroscopo

L’autunno, agli occhi di molti, può rappresentare anche una stagione particolarmente romantica, grazie al suo tripudio di colori.

Inoltre, la temperatura che inizia a calare può spingerci alla ricerca di calore e di amore, proprio ciò di cui tutti abbiamo bisogno.

Per chi invece è alla ricerca di un cambiamento lavorativo, è il periodo giusto per approfittarne. impegnandoci a cercare ciò che fa per noi.

Non è semplice ma ecco un metodo che ci permetterà di capire come trovare il lavoro ideale e realizzarci facendo quel che ci piace.

Ottobre sarà un periodo di successo per il segno del Capricorno che comincerà a raccogliere i frutti del lavoro svolto nei mesi passati.

Ci saranno ottime probabilità di conoscere persone importanti per la propria carriera, bisogna solo saper approfittare del momento positivo.

Anche in amore possono esserci importanti novità, per chi è alla ricerca del giusto partner, l’importante è lasciarsi guidare dal proprio istinto.

Amore e fortuna

I nati sotto il segno dello Scorpione vivranno un mese favorevole sotto tutti i punti di vista; ci saranno grandi possibilità di realizzare i propri sogni.

Questo periodo propizio porterà novità in amore e possibilità di nuove avventure, in particolare si potrà essere attratti da un Pesci o da un Vergine.

Periodo di interessanti cambiamenti per il segno dei Pesci, ci saranno diverse novità soprattutto in amore, dove si avrà la sensazione che tutto è possibile. Infine, la Vergine vivrà un periodo di forza, sicurezza e autostima, riuscendo ad osare e dimostrare le proprie abilità, anche accogliendo nuovi progetti di lavoro.

Per chi ha rimandato la possibilità di una nuova storia d’amore, è giunto il momento giusto di farsi avanti e vivere il presente al massimo.

Sarà un ottobre ricco di fortuna per questi 4 segni zodiacali secondo l’oroscopo, non lasciamoci sfuggire le opportunità che ci si presentano.

Il fortunato dell’autunno

Chi è nato dal 23 settembre fino al 22 ottobre è del segno della Bilancia che, essendo un segno d’aria, predilige lo stimolo mentale rispetto a quello emotivo.

Sotto questo segno si nasce nella stagione del cambiamento, momento transitorio che anticipa l’arrivo dell’inverno, un periodo di letargo, di riposo e di calma.

Sono dei veri e propri pianificatori e ottimi intermediari anche dal punto di vista sentimentale, in quanto devono avere tutto sotto controllo.

