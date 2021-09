Tutti abbiamo un colore preferito e molte delle nostre scelte si basano anche sulle nostre preferenze cromatiche ma non ce ne accorgiamo.

Non tutti però sanno che ogni colore ha delle caratteristiche precise e che sono associate proprio ai segni zodiacali.

I colori assumono un vero e proprio significato, infatti è comune avere delle reazioni legate ai sentimenti che essi stimolano in noi.

È incredibile ma quasi nessuno conosce i colori portafortuna per ogni segno zodiacale

Chi è nato sotto il segno dell’Ariete è conosciuto per essere molto passionale ed è per questa ragione che il colore portafortuna di questo segno zodiacale è il rosso.

Il rosso gli trasmette fortuna ma intanto riesce a ricordare di essere una persona di natura grintosa.

I Toro hanno una personalità forte e il colore a cui il segno è associato è il marrone, che trasmette tranquillità.

Il segno del Gemelli ha come portafortuna il colore giallo, tipico colore solare come chi è nato in questo periodo, energico e pieno di vita.

Il segno zodiacale del Cancro ha un animo dolce per cui il colore con cui si abbina è il rosa che trasmette senso di maternità e femminilità.

Il Leone è conosciuto per avere uno spirito deciso per cui il colore che lo contraddistingue alla perfezione è l’arancio.

L’arancione può favorire fortuna a chi è nato sotto questo segno che deve dimostrare sempre di avere ragione e di non essere mai nel torto.

Ancora colori

La Vergine è un segno particolarmente preciso e dal gusto estetico raffinato per cui il colore giallo limone è ideale per il suo carattere.

I nati sotto il segno della Bilancia sono persone pacate ed equilibrate, per loro è ideale il verde che smussa alcuni aspetti del loro carattere.

Questa, infatti, è una tonalità che allontana la sfortuna. Ideale è un verde brillante che evoca tranquillità e riposo.

Anche lo Scorpione essendo un segno apparentemente tranquillo, tende ad accumulare lo stress avendo difficoltà ad esternare le emozioni.

Dovrebbe per questo avere qualcosa di verde chiaro con sé da guardare nei momenti di stress maggiore.

Ma in questo periodo dovrebbe comunque essere più sereno essendo il segno zodiacale più fortunato in amore nel mese di settembre 2021.

Il Sagittario necessita di libertà per questo il colore portafortuna non può che essere il celeste, che lo simboleggia perfettamente.

Gli elementi di tonalità azzurra portano fortuna anche per il segno del Capricorno, ma in questo caso deve essere tendente al blu.

I Pesci sono persone sognatrici per cui il colore più adatto a loro è il blu mare, che trasmette una sensazione unica di serenità.

Curiosità

Lo zodiaco è composto da dodici segni che corrispondono alle dodici costellazioni.

Ogni segno zodiacale ha una diversa caratteristica, personalità e modo di essere che lo contraddistingue.

È incredibile ma quasi nessuno conosce i colori portafortuna per ogni segno zodiacale