Oramai mancano solo pochi giorni all’arrivo dell’autunno e il periodo delle ferie per molti di noi purtroppo è giunto al termine.

Le temperature sono comunque ancora calde e si può approfittarne per una toccata e fuga prima dell’arrivo del freddo.

Sono sufficienti anche solo pochi giorni per ricaricare le batterie e tornare al lavoro più in forma e carichi di energie di prima.

Per ricaricarci non c’è metodo migliore che passare del tempo di qualità con la nostra dolce metà, magari sorprendendola con un fine settimana romantico.

È questo il borgo perfetto per un weekend d’amore fuori porta a settembre

Se siamo alla ricerca di un luogo dove passare un fine settimana romantico, la Liguria offre straordinari paesaggi che in passato hanno ispirato artisti e letterati.

Questo in particolare si trova in Liguria ed è uno dei borghi più belli d’Italia ideale per una fuga romantica che ci ruberà il cuore.

Stiamo parlando di Montaldo Ligure, un borgo medievale adagiato su un colle e soprannominato paese romantico, prendendo il nome da una leggenda.

Questo paese è teatro della storia d’amore tra Giacomo e Francesca, due giovani sposi scappati dal Conte Oberto che voleva esercitare lo ius primae noctis.

Scapparono da Badalucco e trovarono rifugio sui monti vicini, successivamente vennero raggiunti da amici e parenti che si innamorarono del posto e vi si stabilirono.

La leggenda narra che il borgo di Montalto Ligure nacque proprio in questo modo e venne soprannominato, appunto, il paese dell’amore.

In questo meraviglioso luogo troveremo piccoli vicoli caratteristici e l’altissimo campanile di San Giovanni Battista.

Non potremo non visitare la nota Loggia degli Sposi, un antico edificio che si trova all’interno del centro storico dove moltissime coppie vengono a sposarsi.

Questo spazio romantico è caratterizzato da una bellissima pavimentazione peculiare; due panchine, un lampione e un’apertura dal panorama meraviglioso, ideale per un matrimonio da sogno.

È questo il borgo perfetto per un weekend d’amore fuori porta a settembre, sorprenderemo così la nostra dolce metà.

Altre informazioni

La posizione di questo borgo offre un panorama mozzafiato sulle Valli Argentina e quella Carpasina.

Rimarremo senza fiato vedendo le colline davanti ai nostri occhi, coperte da coltivazioni di ulivo e vite che gradualmente lasciano posto ai castagni.

Questo posto è perfetto per chi ama le lunghe passeggiate, durante il cammino potremo anche imbatterci in antichi e caratteristici mulini e ponti di pietra.

Per chi ama la buona cucina, sarà possibile imbattersi in diversi ristoranti dove gustare i piatti tipici dell’entroterra.

Non dovremo assolutamente fare a meno di provare la fràndura, la torta di patate tipica di questo straordinario luogo.

Approfondimento

È questa la meta ideale per gustarsi dell’ottimo cibo e godere di un panorama mozzafiato