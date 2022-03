Sarà un marzo pieno di amore e passione per questi 2 fortunati segni zodiacali favoriti dall’unione di Marte e Venere

L’oroscopo guida la vita di moltissime persone che, consultandolo quotidianamente, riescono a districarsi con più facilità tra le varie incombenze.

L’impegno di ognuno di noi è fondamentale per riuscire a raggiungere determinati obiettivi, sia in campo sentimentale che lavorativo.

Anche a marzo i segni zodiacali affronteranno difficoltà e gioie e riusciranno a raggiungere obiettivi da tempo prefissati.

Saranno ancora mesi difficili per il Leone ma, al contrario, marzo sarà in discesa per altri segni zodiacali.

Tra questi troviamo la Vergine e la Bilancia che avranno in questo terzo mese dell’anno una grande spinta dal punto di vista dell’amore.

Infatti la fortuna sarà dalla parte di questi due segni zodiacali favoriti dall’unione dei pianeti.

Per la Vergine il mese di marzo non sarà particolarmente favorevole in campo lavorativo. Infatti i pianeti si trovano ancora in opposizione e questo non faciliterà le cose.

Meglio continuare sulla strada già intrapresa senza cercare nuove vie. Spesso ci si sentirà stanchi ma non bisognerà scoraggiarsi perché da maggio in poi le cose cominceranno a migliorare.

Le buone notizie, però, arrivano dall’amore specialmente per chi è ancora single. Proprio a marzo si presenterà l’occasione di conoscere nuove persone, tra cui la possibile anima gemella. In alcuni casi si dovranno prendere decisioni drastiche che potrebbero portare a scartare persone che non convincono appieno. La strada per la felicità è costellata di difficoltà e trovare la persona giusta non è da meno.

Le relazioni consolidate proseguiranno tra alti e bassi ma eventuali problemi si risolveranno rapidamente.

Bilancia

Per la Bilancia, invece, marzo partirà molto bene sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Un mese perfetto per chiarire alcune situazioni poco limpide sul posto di lavoro, aumenti di stipendio o gratificazioni sono dietro l’angolo.

Con Marte e Venere favorevoli si avrà una forza maggiore per cogliere tutte le buone occasioni incontrate sul proprio cammino.

Per quanto riguarda l’amore ottime notizie per i single che troveranno l’anima gemella. La relazione, grazie a Venere favorevole, partirà a gonfie vele.

Per chi è in coppia si creerà forte complicità che porterà a decisioni importanti, molti potrebbero decidere di convivere o sposarsi.

Eventuali incomprensioni rientreranno nel giro di poco tempo, sarà sufficiente affrontare la situazione con dialogo e pazienza. Ecco perché sarà un marzo pieno di amore e passione per questi 2 fortunati segni zodiacali.

