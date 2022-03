Per avere occhi magnetici ad effetto lifting ecco come si dovrebbe applicare l’ombretto soprattutto per le over 50

Se gli occhi sono lo specchio dell’anima, lo sguardo potrebbe apparire non proprio al massimo. Saranno gli errori che compiamo, oppure il nostro stato d’animo, ma non sempre il make up riesce ad esaltarci o a nascondere ciò che, invece, vorremmo.

Nonostante i nostri occhi svelino ciò che abbiamo dentro, possiamo nascondere le imperfezioni e illuminare lo sguardo attraverso delle particolari tecniche. Ovviamente, questi segreti valgono anche per chi vorrebbe semplicemente essere radiosa, soprattutto sopra i 50 anni.

Infatti, per avere occhi magnetici ad effetto lifting, ciò di cui abbiamo bisogno sono gli strumenti adatti. Le make up artist, nell’applicazione dei trucchi, non usano le mani. Infatti, per essere seducenti e smaglianti anche a 60 anni, in questo articolo abbiamo spiegato come applicare il fondotinta.

Ogni tipologia di trucco ha bisogno dei propri strumenti. Nel caso degli occhi, sono i pennelli. Ma non tutti i pennelli sono uguali. Soprattutto per le over 50, questo è il pennello da ombretto adatto, perché tramite l’effetto che crea ringiovanirà lo sguardo.

Cosa dicono gli esperti

La rivista di moda Vogue sostiene che la scelta del pennello dovrebbe ricadere su due tipi in particolare. Il Flat Eye Brush 8 è perfetto per coprire le imperfezioni tipiche dell’età che avanza. Inoltre, è specifico per le persone che hanno il difetto della palpebra cadente che, a prescindere dall’età, rende lo sguardo più spigoloso.

Anche le meno esperte saranno in grado di stendere impeccabilmente l’ombretto, perché la sua forma permette una maggiore facilità d’uso. Questo pennello può essere utilizzato sia per ombretti in polvere che per quelli in crema. Le setole, dal tocco innovativo, consentono un’applicazione omogenea. In poche parole, questo tipo di pennello apre lo sguardo.

Il secondo pennello è l’Angled Eye Brush 9 che consente di definire maggiormente lo sguardo. Ciò che differenzia questo pennello dal primo è la sua versatilità. Si può usare anche per stendere altri tipi di prodotti. Proprio per questo, si tratta di un pennello dalle alte prestazioni. Se il primo apre lo sguardo, questo lo intensifica donando agli occhi maggiore profondità.

Per avere occhi magnetici ad effetto lifting ecco come si dovrebbe applicare l’ombretto soprattutto per le over 50

L’ombretto deve essere disteso sulla palpebra con movimenti circolari, partendo dall’interno verso l’esterno. In questa fase, bisognerebbe utilizzare il primo pennello citato. Il secondo, invece, deve essere usato per potenziare lo sguardo, attraverso le sfumature e i contrasti di colori. Soprattutto verso l’esterno della palpebra, la quale risulterà ad effetto lifting grazie proprio alla forma affusolata del secondo pennello.

Per definire lo sguardo di una 50enne, gli esperti suggeriscono di utilizzare ombretti dalla nuance chiara, sfumando verso la fine con ombretti leggermente più scuri. In sostanza, lo smokey eyes sarebbe perfetto. Utilizziamo il primo pennello per la base e il secondo per le sfumature, e il gioco è fatto. I pennelli si trovano sia online che nei negozi appositi, di tutte le marche e, per questo, possono variare di prezzo.

