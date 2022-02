I segni zodiacali sono molto diversi tra loro, tra una Bilancia e un Leone potrebbe davvero esserci un abisso.

Molto dipenderà anche dalla singola persona ma osservando gli individui appartenenti a diversi segni zodiacali ci si renderà conto delle differenze.

Alcuni segni tendono ad essere più irascibili di altri che, invece, saranno più tranquilli. Altri ancora tenderanno al romanticismo e cercheranno l’amore in tutte le sue forme. Va da sé che in alcuni casi le relazioni tra due segni zodiacali opposti o troppo simili tra loro potrebbero risultare complicate.

Non mancheranno i guai per le coppie formate da Leone e Leone, da Cancro e Bilancia ma anche da Cancro e Sagittario.

Problemi d’amore in arrivo per il Leone ma anche per le coppie formate da questi 3 segni zodiacali incompatibili

Il Leone è un segno zodiacale molto forte, indipendente e orgoglioso che spesso pecca di prepotenza.

Una coppia formata da due Leoni farà scintille soprattutto quando le cose cominceranno a mettersi male. Il motivo è presto spiegato, l’orgoglio non permetterà di fare dei passi verso l’altra parte.

Si pretenderà comprensione dal partner senza, però, fare nulla per meritarla. I Leoni tendono a fare delle tragedie anche per le questioni più banali, questo potrebbe aumentare le incomprensioni all’interno di questa coppia.

L’orgoglio ferito di un Leone non è uno scherzo, tuttavia per far funzionare una relazione bisognerà capire quando metterlo da parte. Senza impegno è una coppia destinata a non durare.

Cancro/Bilancia

Un’altra coppia che potrebbe avere problemi con il passare del tempo è quella formata da Cancro e Bilancia.

Due segni molto simili, romantici e passionali che avrebbero tutte le carte in regola per funzionare. Eppure i problemi potrebbero sorgere proprio per via delle loro somiglianze, la gelosia sarà al centro di questa relazione.

Infatti entrambi tendono ad essere molto gelosi del partner e questo potrebbe, con il passare del tempo, incrinare i rapporti. L’eccessiva scontrosità e la mancanza di fiducia non sono il modo migliore per tenere in piedi una relazione duratura. Per questo sarebbe preferibile cercare di fidarsi del partner evitando scenate di gelosia.

Cancro/Sagittario

Due segni molto differenti che avranno problemi d’amore in arrivo oltre al Leone sono il Cancro e il Sagittario.

Si tratta di due segni zodiacali quasi agli antipodi che interpreteranno la relazione in maniera molto diversa tra loro.

Da un lato abbiamo il Cancro che ama passare il tempo con il proprio partner chiudendo tutto il resto fuori. Dall’altra il Sagittario che potrebbe non essere d’accordo con questa visione della relazione.

Il Sagittario, infatti, è un animale sociale che ama circondarsi di gente e non rinuncerà alla vita neppure in coppia.

È chiaro che, se in questa coppia, non si cercherà una via di mezzo non si riuscirà mai ad arrivare ad un punto di contatto. Esistono diversi modi per far funzionare una relazione del genere, sarà necessario mettere da parte le proprie convinzioni e cercare di venire incontro all’altra parte.