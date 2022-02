L’oroscopo per molti rappresenta un vero e proprio guilty pleasure. Uno di quei piaceri che si coltivano con un certo senso di colpa e vergogna.

Infatti non sono pochi coloro che, pur consultando quotidianamente l’oroscopo, se interrogati, lo negherebbero fino alla fine.

Eppure non c’è niente di male ad interessarsi all’astrologia e alle sue diverse branche. Tra l’oroscopo classico e l’oroscopo cinese o Maya non c’è che l’imbarazzo della scelta. Si tratta di un passatempo come un altro che, in qualche modo, potrebbe aiutarci ad affrontare il destino con maggiore serenità e tranquillità.

Tra alti e bassi anche in questo 2022 si è arrivati alle porte della primavera, marzo incombe nelle nostre vite.

Come tutti i mesi anche in questo marzo ci saranno dei segni più fortunati di altri. Tra questi troviamo il Capricorno e l’Acquario, segni che a marzo faranno veramente il botto.

Oroscopo ricco di ottime notizie per questi 2 segni zodiacali che a marzo verranno travolti da amore e soldi

L’Acquario esce da un gennaio e un febbraio veramente difficili. Marzo sarà finalmente il momento del riscatto sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale.

Le stelle sono davvero favorevoli e permetteranno, con un po’ di impegno, di raggiungere obiettivi strabilianti. Sia per i liberi professionisti che potrebbero ottenere enormi soddisfazioni che per i dipendenti.

Infatti il mese di marzo, specialmente fino alla seconda settimana, sarà ottimo per aspettarsi grandi risultati.

L’amore investirà i single, quindi, sarà bene guardarsi attorno con attenzione. Le coppie consolidate ma litigiose, invece, dovrebbero cercare di risolvere alcuni problemi prima di mandare tutto all’aria. Infatti con il dialogo è possibile risolvere e trovare una soluzione, senza disperarsi.

Capricorno

Oroscopo ricco di ottime notizie anche per il Capricorno che vivrà un marzo molto interessante dal punto di vista lavorativo.

Da un lato ci potrebbero essere nuove proposte lavorative, nuovi progetti ma anche promozioni. Tutti fattori che potrebbero permettere di portare a casa interessanti somme di denaro. Nonostante questo si consiglia di fare attenzione alle spese futili, anche se entreranno dei soldi sarebbe preferibile non sprecarli.

In amore attenzione alle distrazioni e, soprattutto, alla diffidenza innata che potrebbe creare conflitti con il partner.

Ci saranno, come sempre, alti e bassi ma sarà tendenzialmente un periodo molto positivo che porterà novità interessanti.

Bisognerà porsi con curiosità e interesse di fronte a queste buone notizie per trarne il meglio.