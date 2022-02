I libri non sono solo sinonimo di noia, molto spesso possono riempirci di gioia e di sentimenti. Imparare a leggere e avvicinarsi alla lettura sin da piccoli è un grandissimo vantaggio. Infatti, ci permetterà di entrare in Mondi a volte anche diversi e molto lontani dal nostro.

Lasciare un attimo da parte il quotidiano per immergersi in epoche lontane e tra persone molto diverse da noi è un’esperienza senza rivali.

Insomma, per dirla con Carrère leggere ci permetterà un’immersione totale in in Vite che non sono la mia.

Tra i libri più amati in assoluto possiamo trovare quelli che parlano di amore e amicizia. Non solo storie banali ma anche emozionanti, in alcuni casi dei veri e propri classici.

Tra questi troviamo Narciso e Boccadoro di Hermann Hesse e I passi dell’amore di Nicholas Sparks.

Romanzi molto diversi tra loro non possono mancare nella libreria degli appassionati di libri.

Ci toccheranno l’anima con la loro bellezza questi 2 romanzi d’amore e amicizia molto profondi da leggere per migliorarsi

Il primo romanzo di cui si tratta è Narciso e Boccadoro, un’opera di Hermann Hesse che racconta una storia di amicizia profonda ambientata in epoca medievale.

I protagonisti sono Boccadoro e Narciso, un giovane studente e il suo maestro.

I due pur molto giovani e diversi tra loro alla fine riusciranno a comprendersi e diventeranno anime complementari.

Boccadoro è un personaggio complesso, divorato dall’inquietudine. Al contrario Narciso è molto più tranquillo e dedito alla vita monastica.

Un’opera non di facile comprensione per via delle tematiche più ricorrenti, dalla filosofia di Nietzsche a quella di Jung.

Un percorso di crescita che investirà entrambi e che inizierà con il loro incontro all’interno di un monastero.

I due diventano amici ma, con il passare del tempo, Boccadoro si renderà conto di dovere trovare se stesso all’esterno delle mura del monastero.

Narciso lo incoraggerà in questo senso e inizierà così il percorso del giovane Boccadoro all’esterno alla ricerca del senso della vita. Tra le varie peripezie che gli capiteranno imparerà l’arte della scultura ma non riuscirà mai a colmare quella profonda inquietudine che lo attanaglia.

Un testo da assaporare lentamente, senza fretta che ci permetterà di inebriarci con la sua poesia meravigliosa.

I passi dell’amore

Il secondo romanzo di cui si tratterà è dello scrittore Nicholas Sparks, I passi dell’amore. Questa volta si tratta davvero di una classica storia d’amore piena di sentimento e lacrime.

Un romanzo ambientato in North Carolina e che vede come protagonisti Landon e Jamie. Lui un ragazzo ribelle che viene lasciato poco prima del ballo finale della scuola. Per non andarci solo si riduce ad invitare una ragazza completamente diversa da lui, figlia del pastore del paese, Jamie. Tra i due nascerà un’amicizia che si tramuterà, poi, in forte sentimento ma il destino è in agguato.

Una storia adolescenziale dove il per sempre ha un significato anche contro il volere del fato. A ripercorrere i tratti salienti della storia è proprio un Landon ormai adulto.

Si tratta di un libro scritto con stile semplice e non particolarmente ricercato che trascinerà il lettore dall’inizio alla fine. Adatto ad adolescenti ma anche ad adulti che hanno voglia di commuoversi e sognare. Infatti ci toccheranno davvero l’anima con la loro bellezza questi 2 romanzi.