Collezionare scarpe può diventare una vera e propria mania per molte donne, ma anche per qualche maschietto. Può capitare di averne di molti tipi, per tutte le occasioni: per il lavoro, il tempo libero, la sera e via dicendo.

Per questo motivo è facile accumulare le calzature dentro casa e non sapere più dove riporle. La scarpiera è una pratica soluzione, ma da sola potrebbe comunque non bastare. Per ordinare le scarpe e ottimizzare lo spazio dovremo perciò pensare ad altre soluzioni che ci permettano di avere tutto comodamente a portata di mano.

Le basi dell’organizzazione

Se davvero abbiamo così tante scarpe che non sappiamo nemmeno il numero preciso, iniziamo perlomeno a distinguerle per tipologia. Separiamole in gruppi per modelli e per la frequenza d’uso. Poniamo da una parte le scarpe coi tacchi, dall’altra gli stivaletti, infine quelle più comode da tennis. Se abbiamo un armadio o un mobile vuoto a disposizione, potremmo sistemare in basso quelle che usiamo maggiormente, più in alto le restanti.

Un’attenzione particolare andrebbe riservata poi agli stivali. Questi, infatti, rischiano di piegarsi e afflosciarsi, occupando ancora più spazio sul ripiano. Per tenerli in piedi potremmo sistemarvi all’interno un foglio di giornale appallottolato o una bottiglia di plastica. Controlliamo anche su internet, perché alcuni siti vendono appositi accessori utili allo scopo.

Per ordinare le scarpe e ottimizzare lo spazio in casa ecco 4 soluzioni semplicissime e alternative alla scarpiera

Se non abbiamo a disposizione una scarpiera o l’abbiamo letteralmente invasa di scarpe, possiamo risolvere la situazione in altri modi. Infatti, potremmo sistemare in qualche angolo inutilizzato della casa dei pratici accessori che fungeranno da contenitori o espositori.

Pensiamo ad esempio a una comoda griglia da parete, che possiamo appunto trasformare in scarpiera. Sarebbe perfetta per le calzature con tacchi o lacci, come le sneakers. Applicando degli appositi gancetti, poi, riusciremo ad appendere anche i nostri comodi sandali.

In alternativa, possiamo convertire in una scarpiera la scala in legno che conserviamo in garage o in cantina. Basterà posizionarla in qualche punto vuoto della casa e sistemarvi sopra le scarpe. Niente di più facile, visto che avremo già tutto pronto per l’uso.

Anche la vecchia rete del materasso potrebbe tornarci utile allo scopo. Invece di buttarla, appoggiamola contro il muro e appendiamo sui listelli le scarpe per i tacchi. Volendo, potremmo renderla più originale ornandola con della carta da parati colorata.

L’ultima opzione prevede di trasformare in pratiche mensole per pareti qualche cassetta della frutta. Posizioniamo del compensato come ripiano interno, quindi sistemiamole una sopra l’altra ordinatamente. Non ci resta che appoggiare con cura le nostre scarpe e gli accessori che preferiamo.