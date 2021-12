C’è sempre da bisticciare un poco sui segni zodiacali soprattutto per quanto riguarda la fortuna e la sfortuna. Alcuni segni sono detti fortunati, altri invece sono tacciati di sfiga e di cattiva sorte. Molti, però, non sanno che questo non è sempre vero e dipende piuttosto da come si muovono le stelle nel cielo. Ogni anno si presenta in modo differente per ogni segno e sta a noi verificare la fortuna o la sfortuna per ognuno di loro. Così sarà pure un segno zodiacale sfortunato ma nel 2022 sarà sommerso d’oro protetto da Giove e dal suo amuleto rosso.

Un po’ di sfortuna non guasta

Ogni segno attende un bell’oroscopo per il 2022, ma come ogni anno ci saranno dei momenti favorevoli e dei moventi sfavorevoli. Ciò vale anche per la Vergine, che vedrà un anno nuovo ricco di possibilità e di sogni realizzati.

Non solo la Vergine, ma anche il Cancro avrà un anno baciato dalla fortuna sotto vari aspetti della vita. Cosa un po’ rara perché questo segno è considerato vittima del suo pessimismo.

Ora bisogna sapere che sia la Vergine che il Cancro sono due segni zodiacali considerati poco fortunati fra i 12 dello zodiaco. La Vergine perché con i suoi calcoli continui rischia di allontanare i colpi di fortuna. Il Cancro, invece, tende sempre a vedere il bicchiere mezzo vuoto, cosa che gli chiude gli occhi di fronte alla buona sorte.

C’è, comunque, un terzo segno che è conteso fra coloro che lo considerano fortunato e colore che invece lo ritengono sfigato.

Sarà pure un segno zodiacale sfortunato ma nel 2022 sarà sommerso d’oro protetto da Giove e dal suo amuleto rosso

Potrebbe anche essere il segno più sfigato dello zodiaco, se si considerano le sue caratteristiche per qualche verso indecifrabili. Parliamo appunto del segno dello Scorpione, affascinante e allo stesso tempo misterioso, che avrà un 2022 magico nella fortuna.

Lo Scorpione è un segno un po’ bizzarro, da una parte ama l’ordine ma dall’altra vive costantemente nel disordine. Da una parte pianifica e dall’altra si lascia guidare sempre dal suo istinto, mandando all’aria la pianificazione.

È vero che non tutti gli Scorpioni sono uguali, c’è a chi piace giocare e rischiare, e chi invece è più ponderato nelle scelte. Con il nuovo anno lo Scorpione riceverà una particolare protezione da parte di Giove, pianeta del benessere e della prosperità.

Il colpo di fortuna

Proprio a cavallo tra fine aprile e inizio maggio, Giove s’incontrerà con un altro pianeta interessante per quanto riguarda il denaro, Venere. Si incontreranno insieme regalando così allo Scorpione un momento da non perdere, un’occasione da sfruttare al massimo.

L’amore regalerà nel 2022 dei momenti romantici, aiutati da un atteggiamento più aperto e ricettivo verso l’altro. Un corallo rosso o un cornetto rosso riusciranno ad allontanare le influenze negative e a donare maggiore serenità per un anno promettente.