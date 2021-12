Dalle infinite proprietà benefiche il cavolo rosso più conosciuto come cavolo viola, è un ortaggio tutto invernale che non può mancare sulle nostre tavole.

Ideale per rendere prezioso e delizioso ogni piatto, dona alle ricette colore e sapore.

A caratterizzarlo è il suo colore viola intenso, che tende a diventare blu in seguito alla cottura. Se invece dovesse essere troppo cotto il suo colore si trasforma in marroncino.

Questo oltre a renderlo alla vista poco piacevole, è anche la causa della perdita di molti nutrienti e microelementi importanti per il nostro organismo. Lo stesso principio vale anche per la bollitura, una tecnica di cottura molto utilizzata, che in realtà si rivelerebbe deleteria per le proprietà di questo alimento. Molti, infatti, tendono a cuocerlo in acqua bollente per almeno 30 minuti, così come succede anche con il cavolfiore e il broccolo, infatti abbiamo sempre sbagliato a bollire i broccoli in acqua ecco 1 metodo geniale per non perdere vitamina C, ferro e calcio.

Abbiamo sempre sbagliato a bollire il cavolo rosso in acqua, ecco 1 metodo per non perdere vitamine e antiossidanti preziosi per la salute

Il cavolo viola sarebbe ricco di vitamine, come la vitamina C. Una preziosa alleata del sistema immunitario e della giovinezza. Sarebbe ideale, dunque, per prevenire i malanni di stagione e combattere i radicali liberi, principale causa del precoce invecchiamento cellulare.

Sembrerebbe inoltre un alimento poco calorico e ricco di un amminoacido detto glutammina, che aiuterebbe a combattere le infiammazioni dello stomaco.

Inoltre possiede al suo interno una grande quantità di antiossidanti tra i quali ritroviamo le antocianine che aiuterebbero a prevenire i problemi di circolazione.

Il suo consumo sembrerebbe non avere particolari effetti collaterali, infatti, sembrerebbe poter essere tranquillamente consumato anche in gravidanza.

Per evitare di perdere tutti questi nutrienti preziosi è necessario evitare di bollirlo in acqua. Meglio preferire una cottura veloce in padella con l’aggiunta di una goccia d’olio d’oliva. Basterà ridurlo in striscioline sottili e a fiamma vivace lasciarlo cuocere per qualche minuto. Durante la cottura per mantenere il colore luminoso possiamo decidere di aggiungere una premuta di limone.

Gustosissimo anche se consumato da crudo. Ideale per la preparazione di insalate, abbinato ad altri tipi di verdure. Basterà lavarlo bene e con l’aiuto di un coltello affettarlo in modo da ricavarne striscioline sottili. Geniale anche per la preparazione di zuppe e vellutate, dal colore intenso e dal sapore indimenticabile. Inoltre, la scelta di consumarlo a crudo sarebbe l’ideale per usufruire di tutte le sue proprietà benefiche.

Dunque, abbiamo sempre sbagliato a bollire il cavolo rosso in acqua, ecco 1 metodo per non perdere vitamine e antiossidanti preziosi per la salute.

Chicche di colore

Per evitare che durante la cottura diventi blu o addirittura marrone è indispensabile riporre nell’acqua di cottura elementi acidi come aceto o limone. L’uso di questi 2 ingredienti permette al colore di rimanere intatto e vivacissimo.

