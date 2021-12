Sul finire dell’anno sono tante le scadenze da rispettare e sono ancora in essere tanti Bonus con scadenza al 31 dicembre. Si pensi ad esempio al Bonus asilo nido, il Bonus bebè o il Bonus Mamma domani. Tra i tanti Bonus e agevolazioni previste per il 2021, un elemento quasi sempre necessario per la corresponsione o determinazione dell’ammontare è stato l’ISEE. A tal proposito infatti anche con l’ISEE alto l’INPS assegna fino a 3.000 euro alle famiglie che fanno domanda entro dicembre.

Infatti il Modello ISEE è uno strumento fondamentale per accedere ad una serie di agevolazioni, Bonus e vari contributi messi in campo dal governo. Ma attenzione alla scadenza dell’ISEE 2021 per non perdere Bonus e assegni per le famiglie.

L’ISEE non è altro che l’indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Questo strumento serve a misurare il livello economico del nucleo familiare considerando tutte le rendite, proprietà immobiliari e vari redditi dell’intero nucleo. Esso si ricava dal rapporto tra l’indicatore della situazione economica e il parametro desunto dalla scala d’equivalenza in base al numero dei componenti il nucleo. Quest’ultima è indicata dettagliatamente dall’INPS. Per ottenere la certificazione ISEE è necessario compilare la DSU, ovvero la dichiarazione sostitutiva unica. Questa contiene tutti i dati di reddituali, patrimoniali e anagrafici dell’intero nucleo familiare.

Attenzione alla scadenza dell’ISEE 2021 per non perdere Bonus e assegni per le famiglie

L’ISEE è spesso utilizzato per accedere a prestazioni sociali agevolate o assistenziali la cui erogazione è condizionata dalla situazione economica del nucleo familiare. Pertanto questo strumento è essenziale per accedere alle agevolazioni, alle prestazioni assistenziali, sociali o di pubblica utilità.

L’ISEE è valido fino al 31 dicembre 2021, sia che si chiede a gennaio, a marzo o in qualsiasi altro mese, la sua scadenza è fissa al 31 dicembre. Ciò non vale per l’ISEE corrente, che può richiedersi quando ci sono variazioni economiche. A tal proposito, ecco come aggiornare l’ISEE per ottenere subito Bonus e agevolazioni.

Cosa fare?

Per fruire di tutti i benefici, agevolazioni e Bonus nel 2022 sarà necessario il modello ISEE 2022. A tal fine si dovranno preparare tutti i documenti necessari e presentare la DSU. Pertanto dovremmo mettere da parte tutta la documentazione idonea a rappresentare la situazione economica e patrimoniale dell’intero nucleo familiare. Oltre ai dati fiscali e anagrafici di tutti i componenti il nucleo, bisognerà allegare tutti i documenti attestanti i redditi percepiti nel 2020. Come ad esempio, Modello Unico o il 730, documentazioni attestanti compensi, indennità, trattamenti previdenziali, redditi prodotti all’estero, assegni di mantenimento.

Nonché documenti attestanti il patrimonio immobiliare e mobiliare, compresi i depositi bancari. Le targhe dei veicoli di proprietà, eventuale contratto d’affitto. Una volta messa da parte tutta la documentazione necessaria, dal primo gennaio 2022 si potrà richiedere la DSU, anche online dal portale dell’INPS. Dopo circa 10 giorni dalla presentazione della DSU, si potrà ricevere l’ISEE 2022 e poter liberamente fare richiesta di tutte le agevolazioni e Bonus.

