La moda cambia ogni anno e ogni volta ci regala nuovi spunti da cui trarre ispirazione. Seguendo le ultime tendenze, infatti, ci risulterà decisamente più facile trovare lo stile più adatto a noi. E, soprattutto, guardando con attenzione alle tonalità dei vestiti sulle passerelle, potremo trovare quella che ci valorizza maggiormente, senza sbagliare neanche un colpo. Nel nostro precedente articolo “I due colori che andranno di moda il prossimo autunno sono pieni di ottimismo e vitalità” avevamo già dato un’indicazione davvero utile per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze. Ma si sa che la moda è dinamica e offre sempre migliaia di possibilità e di spunti da provare. E quindi, sulle passerelle, si possono vedere più colori tra cui scegliere. Come quello di cui vogliamo trattare oggi in questo articolo.

Sarà proprio questo l’inaspettato e meraviglioso colore che spopolerà nell’autunno inverno 2021 e 2022

Quest’anno le passerelle sono state invase da una ventata di allegria e colori sgargianti. Infatti, non tutti si aspettavano di ammirare vestiti con colori elettrici e vivaci, eppure gli stilisti ci hanno davvero sorpreso. Ma, in questo arcobaleno di sfilate, c’è stato un colore davvero bellissimo. Stiamo parlando del rosa orchidea. E sarà proprio questo l’inaspettato e meraviglioso colore che spopolerà nell’autunno inverno 2021 e 2022! La sua delicatezza e la sua eleganza potrebbero conquistarci in men che non si dica. Trattandosi di una tonalità così dolce ma al tempo stesso così chiara, sarà facilissimo catturare l’attenzione, abbinandola ovviamente nel modo giusto.

Ecco come creare dei look fantastici con il rosa orchidea per risplendere anche durante questa stagione

Uno degli aspetti più belli del rosa orchidea è che è davvero semplice da abbinare. E, soprattutto, si possono provare tantissimi stili, in modo tale da sperimentare rispettando comunque la nostra personalità. Per esempio, potremo indossare questa tonalità assieme ad un classico e semplice bianco, per un look elegante ma raffinato. Oppure, potremo provare ad osare un po’ di più, accostandolo a un vivace e sgargiante arancione per un effetto davvero originale. Ma gli abbinamenti non sono di certo finiti. Il verde, per esempio, sarà una scelta azzeccatissima, così come il giallo canarino.

Questi accostamenti, di certo, ci daranno anche un’aria più fresca, sbarazzina e giovane. E, se vogliamo raggiungere questo scopo, abbiamo un altro consiglio davvero utile. Nel nostro precedente articolo “Ecco i due colori di vestiti da abbinare dopo i 50 per ringiovanire di colpo”, consigliamo proprio come arrivare a questo obiettivo! Dunque, basterà semplicemente fare qualche prova, mettere insieme dei colori e vedere gli accostamenti che più ci si addicono. In questo modo, sfrutteremo al meglio le tonalità che la prossima stagione ci regala.