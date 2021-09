Nonostante l’arrivo del clima rigido, in pochi avrebbero piacere ad affacciarsi dalla finestra e vedere un terrazzo o un giardino arido e spento. I giusti innesti possono fare la differenza, sia da un punto di vista pratico che estetico. Ad esempio, potremmo avere terrazzi e giardini meravigliosi con questa pianta resistente al freddo che può durare 100 anni con le giuste cure. Tuttavia, per quanto resistenti ai climi più estremi, alcune piante pur rimanendo verdi, non fanno fiori nel periodo freddo, ma non tutte. Infatti, ecco 3 sbalorditive piante autunnali che esplodono di fiori al freddo per terrazzo e giardino da non farci scappare.

Hydrangea Quercifolia

L’ Hydrangea proviene dalla lontana Cina, ed appartiene alla famiglia delle ortensie. Le varietà sono veramente moltissime ma tutte sono caratterizzate dai fiori abbondanti e variopinti a forma di farfalla. La Quercifolia, in particolare, presenta fiori che possono durare anche tutto l’inverno, ma, la sua caratteristica, è il fogliame che ricorda la quercia. Con il freddo, questo prenderà toni giallo-arancio regalando uno spettacolo davvero suggestivo. Se ben posizionata, resiste fino a -10°.

Ceanothus Autumnal Blue

Questa pianta arbustiva cresce tranquillamente senza particolari attenzioni, a patto che gli vengano garantiti il giusto spazio e la giusta esposizione. Appartenente alle Rhamnaceae, se ne trovano molte sparse per tutto il Paese. Questa particolare varietà, vanta i caratteristici fiori blu e viola molto abbondanti durante l’autunno, a differenza delle altre che lo fanno solo in primavera. Può essere coltivata sia in vaso che nel terreno del giardino o pergolato.

La pianta del Caryopteris

A partire da agosto, questa pianta produce abbondanti piccoli fiori apicali, prevalentemente blu e lilla. Esistono, comunque, specie ibride che danno fiori bianchi, rosa o con fogliami con riflessi dorati. Pur amando la luce del Sole, il Caryopteris non risente del freddo e continua a fiorire abbondantemente fino all’ingresso dell’inverno. Durante questo periodo, resiste anche a temperature di -15°. Come per ogni pianta, va agevolata nella fioritura eliminando i fiorellini secchi e lasciando spazio a quelli nuovi.

Ecco 3 sbalorditive piante autunnali che esplodono di fiori al freddo per terrazzo e giardino

Queste piante potrebbero essere ottime per chi non vuole rinunciare ad un terrazzo o un giardino rigoglioso anche con il freddo. Sarà sufficiente fornire le giuste cure e il giusto sostentamento alle piante durante l’anno, anche con soluzioni domestiche. A tal proposito, ecco come risparmiare un sacco di soldi e avere delle piante splendide con questi fertilizzanti naturali.

