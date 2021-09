Si sa che la moda cambia ogni giorno e per essere al passo con essa dobbiamo rimanere sempre aggiornati. Questa stagione, comunque, sta portando con sé tantissime novità. E per riuscire a vestirci in modo tale da seguire le ultime tendenze, dobbiamo conoscere i capi e gli accessori che dovrebbero essere assolutamente nel nostro armadio. Per esempio, nel nostro precedente articolo “Procuriamoci subito questo capo perché spaccherà come mai nell’autunno e nell’inverno 2021 e 2022”, abbiamo dato un consiglio davvero utile per rinnovare il guardaroba.

Ma non possiamo di certo fermarci ai vestiti. Anche le scarpe sono importantissime per riuscire a creare un look invidiabile e super di tendenza. Ne abbiamo parlato anche nel nostro articolo “Tornano finalmente di moda queste scarpe anni novanta che tutti amavamo e che sicuramente abbiamo ancora nell’armadio”. E oggi vogliamo consigliare un altro modello proprio di scarpe che sicuramente ci conquisterà in un batter d’occhio.

Non tacchi o stivali ma saranno queste le scarpe che spopoleranno come mai questo inverno

Non è sempre facile capire quale capo o quale paio di scarpe sia davvero di moda. Infatti, a causa del fatto che le tendenze cambiano in continuazione, potremmo trovare capi diversi ogni mese. Ma intanto cerchiamo quantomeno di seguire le ultime passerelle e capire quali capi procuraci per non farci trovare impreparati. In questo caso, nello specifico, vogliamo consigliare una calzatura che sta davvero bene a tutte e che potrebbe rendere il look di chiunque fresco e di tendenza.

Le baby shoes, un paio di scarpe che sta diventando un vero e proprio must

Questo inverno, quindi, cerchiamo nei negozi le cosiddette baby shoes. Si tratta delle classiche e conosciutissime ballerine. Infatti, non tacchi o stivali ma saranno queste le scarpe che spopoleranno come mai questo inverno! Il nome è molto chiaro e non è difficile capire a che cosa sia ispirato. Infatti, le ballerine di per sé ricordano i momenti allegri e rosei dell’infanzia. E tutte noi, a un certo punto, ne abbiamo avuto almeno un paio.

E ora potremo comprarle nuovamente. Cerchiamo soprattutto quelle con il cinturino alla caviglia, un vero e proprio tocco di classe per questa stagione. Inoltre, ricordiamo di procurarcene un paio di vernice nera che durante l’inverno, per non sentire freddo, potrà essere accompagnato da un paio di calzini bianchi classici. Potremo abbinarli con tantissimi look sbarazzini e freschi, che daranno un volto completamente nuovo alla nostra immagine.

