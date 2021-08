L’autunno è praticamente arrivato ed è purtroppo tempo di salutare l’estate e le dolci vacanze che hanno costellato le nostre ultime settimane. Sicuramente, il rientro a casa non sarà semplice per la maggior parte di noi. Tornare infatti alla solita routine, scandita dal lavoro, dalla scuola, dal rientro a casa e dagli obblighi quotidiani sarà complicato per tutti. Ma non c’è motivo di disperarsi poi tanto. Infatti, potremo occupare il nostro tempo con attività diverse e concentrarci sulle nostre passioni dopo il lavoro e i doveri che la routine porta con sé. Per esempio, se abbiamo il pollice verde, potremo dedicarci alla natura.

Nel nostro precedente articolo “Pochissimi sanno che dovremmo piantarlo a settembre nel nostro giardino per risolvere problemi comunissimi”, abbiamo dato proprio un consiglio in merito per i fortunati che possiedono un posto verde nella loro casa. Ma non è tutto. Infatti, avremo anche la possibilità di prenderci cura di noi stesse, per esempio pensando al mostro guardaroba. Una cosa che sicuramente potremo fare sarà quella di rivedere i nostri abiti e cambiarli, seguendo la moda del momento. E guardando le passerelle, c’è un particolare che non dovrà assolutamente mancare nel nostro armadio per le stagioni fredde che stanno per arrivare.

Procuriamoci subito questo capo perché spaccherà come mai nell’autunno e nell’inverno 2021 e 2022

Dunque, la buona notizia con il ritorno dalle vacanze è questa. Avremo più tempo per dedicarci al nostro guardaroba e per capire ciò che ci piace. E se non siamo dei maestri in questa arte, nessun problema. Ci sono dei consigli molto utili su come vestirsi. In questo caso, forse dovremmo cercare bene un tipo di abito nell’esattezza.

Si tratta del trapuntato. Infatti, questo capo sarà davvero di tendenza durante le stagioni che seguiranno e soprattutto potremmo sfoggiarlo con fierezza. Per esempio, se troviamo un cappotto trapuntato, sapremo che la scelta giusta da fare sarà quella di prenderlo subito. Oppure una gonna elegante sempre trapuntata da indossare durante una cena. O, perché no, una raffinatissima maglia sempre di questo tipo da poter mettere a lavoro.

A dimostrazione di quanto sia di tendenza questo nuovo stile, basterà guardare le passerelle dei grandi stilisti e, per esempio, la sfilata di Dior per l’autunno-inverno del prossimo anno e il modo in cui questo look si sposa alla perfezione con eleganza e raffinatezza. Perciò, procuriamoci subito questo capo perché spaccherà come mai nell’autunno e nell’inverno 2021 e 2022.

Ecco altro modi in cui possiamo rinnovare il nostro armadio per renderlo perfetto ed essere al top per la nuova stagione

Ovviamente, non pensiamo solo al trapuntato. Ci sono tantissimi altri modi in cui potremo rinnovare il nostro guardaroba rendendolo perfettamente alla moda. Nel nostro precedente articolo “Il cappotto che andrà di moda nel prossimo inverno è un bellissimo tuffo nel passato”, per esempio, potremo trovare un altro consiglio molto utile in merito. Inoltre, cerchiamo anche di giocare con i colori e con le tonalità. Basterà consultare il nostro articolo “Ecco i due colori di vestiti da abbinare dopo i 50 per ringiovanire di colpo” per capire come abbinare alla perfezione ogni tipo di tono e ottenere un look che possa farci sentire a nostro agio e alla moda.