Quando abbiamo degli ospiti invitati a pranzo, o cena, uno dei modi più efficaci per stupirli è servire degli antipasti. Spesso però, nel preparare anche le altre portate, si ha poco tempo a disposizione. Quindi servono degli antipasti semplici e veloci, da preparare in pochi minuti e possibilmente sfruttando gli avanzi.

In questo articolo, vedremo alcune soluzioni semplici e veloci per fare anche bella figura con i commensali.

Ecco 3 antipasti caldi e sfiziosi da preparare in poco tempo e con meno di 5 euro. Sformatini di spinaci

Innanzitutto laviamo le nostre foglie di spinaci e lasciamole appassire in padella per 10 minuti, con un filo di olio EVO. Dopo di che lasciamole scolare e tritiamoli con un coltello.

Ora versiamo gli spinaci in una ciotola, dove andremo ad inserire anche 3 uova e 100 grammi di parmigiano grattugiato. Aggiungiamo anche il sale, la noce moscata ed il pepe e iniziamo a mescolare per bene.

Per ammorbidire il composto possiamo aggiungere del latte, mentre per garantire croccantezza possiamo inserire dei pinoli tritati.

Ora versiamo il composto in 4 stampini di alluminio, irrorati con dell’olio di semi e pangrattato. Cuociamo a 180 gradi, per circa 25 minuti e nel frattempo prepariamo una crema di parmigiano.

In un tegamino versiamo 250 millilitri di latte, mentre in un altro lasciamo sciogliere 15 grammi di burro. In quest’ultimo, inseriamo la farina e mescoliamo energicamente per non formare grumi. Ora versiamo il latte riscaldato e continuiamo a mescolare con una frusta, finché la consistenza non sarà densa. Spegniamo il fuoco e versiamo 30 grammi di parmigiano grattugiato e mescoliamo ancora.

Una volta sfornati gli sformatini di spinaci, adagiamoli su un piatto e versiamoci su la crema di parmigiano.

Polpette rustiche

In una ciotola abbastanza capiente inseriamo 400 grammi di carne macinata e mescoliamola con 100 grammi di salsiccia privata del budello. Impastiamo un po’ con le mani, poi versiamoci del prezzemolo, un pizzico di noce moscata, sale e pepe.

Una volta mescolato bene il tutto, aggiungiamo 150 grammi totali di parmigiano e pecorino grattugiati, 2 uova sbattute, aglio in polvere e prezzemolo.

Mescoliamo per bene ed infine aggiungiamoci del pan grattato. Se dovesse risultare troppo secco, aggiungiamoci un paio di cucchiai di latte.

Ora preleviamo delle polpette dall’impasto, passiamole nel pan grattato ed immergiamole in abbondante olio di semi caldo.

Bocconcini di patate formaggio e pancetta

Sbucciamo le patate, molto meglio se novelle, e lasciamo lessare per 20 minuti. Una volta cotte, scoliamole e lasciamole raffreddare.

A questo punto, prendiamone una per volta ed arrotoliamovi intorno una fetta di formaggio. Dopo di che, arrotoliamo anche due fettine di pancetta, formando una croce.

Posizioniamo le patate su una pirofila già ben oliata e cuociamo per 20 minuti a 180 gradi. Serviamoli ancora ben caldi così da non perdere la morbidezza della patata.

Quindi, ecco 3 antipasti caldi e sfiziosi da preparare in poco tempo e con meno di 5 euro. Saranno perfetti serviti anche come aperitivi, da accompagnare ad cocktail analcolico.