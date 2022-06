Molti dei nostri Lettori magari staranno leggendo questo nostro articolo piacevolmente sdraiati sotto l’ombrellone. Chi non ha problemi di ferie lavorative e può scegliere tranquillamente il periodo delle vacanze, mantiene giugno come mese preferito. Giornate più lunghe dell’anno, sole non troppo caldo e alberghi non ancora stracolmi, con prezzi alla portata delle famiglie. Senza considerare che alcune delle bellissime mete mare del nostro panorama italiano sono particolarmente consigliate in questo periodo dell’anno. Proprio tornando alla lettura del nostro articolo, andremo a vedere il segno che, forse un po’ anche a sorpresa, sarà il vero protagonista dell’estate.

Da Sean Connery a Sofia Loren passando per Renzo Piano

Sarà il segno preferito degli dei del cielo astrologico estivo e, usando intelligenza e saggezza non si curerà nemmeno degli ostacoli posti lungo la strada del successo. Dal punto di vista meramente economico, che poi è spesso quello che conta di più, la protagonista dell’estate 2022 sarà la Vergine. Mercurio, allineato e su disposizione di Giove, è pronto a portare buonissime notizie in ambito finanziario ed economico. Potrebbero arrivare delle promozioni lavorative, con relativo aumento salariale. I liberi professionisti saranno chiamati al lavoro surplus, ma ampiamente retribuito e foriero di grandi soddisfazioni. Scorrendo i nomi dei grandi personaggi della storia nati sotto il segno della Vergine, c’è davvero di che rimanere stupiti. Sarebbe impossibile elencarli tutti, ma ne abbiamo scelti 3 che potrebbero essere esemplari delle prossime settimane:

la classe e il successo di Sean Connery;

la bellezza incontrastata di Sofia Loren;

il talento cristallino e la carriera esplosiva di Renzo Piano.

Sarà il segno preferito degli dei del cielo astrologico ma non è l’Ariete e nemmeno il Toro e farà un’estate piena di soldi e sorprese anche in amore

Qualcuno potrebbe avere avuto modo di leggere che l’estate sarà un po’ impegnativa in amore per la Vergine. Vero, anche se in parte, per due motivi. Innanzitutto, le eventuali difficoltà matrimoniali e nel rapporto di coppia riguarderebbero soprattutto questo periodo. Poi, da luglio, la strada dovrebbe essere in discesa. In secondo luogo, fattore ancora più importante, i nati sotto il segno della Vergine che non si faranno travolgere dal successo e dai soldi, non avranno problemi affettivi. Solamente coloro che si faranno prendere dalla smania di grandezza, come l’imperatore Caligola, esempio di Vergine negativa, finiranno nella centrifuga dell’amore.

