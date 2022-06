Niente multa per chi guida con infradito o a piedi nudi ma l’assicurazione lo può punire severamente

Il Codice della Strada prevede una serie di multe e sanzioni per chi non si attiene a obblighi e divieti che prevede. E anche se in alcuni casi specifici le sanzioni sono annullabili, è sempre meglio non rischiare. Con l’arrivo dell’estate è un fiorire di sandali, ciabattine e infradito. Calzature comodissime, sicuramente, e anche fresche ma non molto adatte alla guida di un veicolo. Fino a qualche anno fa, infatti, era vietato guidare con scarpe aperte dietro o addirittura scalzi. Ma tale divieto è stato abrogato dal Codice della Strada. In Italia, quindi, si può guidare con i piedi nudi, ma anche con sandali e infradito senza per questo rischiare di infrangere qualche regola prevista dalla Legge. Niente multa per chi guida senza scarpe, ma bisogna fare molta attenzione all’assicurazione auto. Ci potrebbero essere, infatti, brutte sorprese.

Guidare la macchina con sandali e infradito

È un problema che rispunta sempre, ogni estate. Si tratta della stagione della libertà per i nostri piedi che con sandali e scarpe aperte possono finalmente respirare. E non essere sempre costretti a luoghi angusti e stretti. Ma cosa succede se decidiamo di guidare con le infradito o addirittura scalzi, magari dopo una giornata di mare?

Per il Codice della Strada non si commetta alcuna violazione ma è necessario stare attenti perchè i problemi potrebbero nascere con la compagnia di assicurazioni. Non esiste, quindi, solo il rischio multe. E anche se quest’ultimo dal 1993 non esiste più resta una incognita legata alla RC Auto. Perchè bisogna considerare che se la Legge non vieta di guidare scalzi o con le infradito, prevede un’altra cosa.

Il conducente di un’auto deve sempre avere il controllo del veicolo. E deve sempre essere nella possibilità di compiere le manovre necessarie alla sua sicurezza e a quella altrui. Questo anche nel caso che debba frenare in maniera repentina per evitare un incidente o di investire un pedone.

Niente multa per chi guida con infradito o a piedi nudi ma l’assicurazione lo può punire severamente

La nuova normativa, quindi, potrebbe dare la colpa del cattivo controllo del mezzo di trasporto al tipo di calzatura indossato dal conducente. Ma questo, ovviamente, solo in caso di incidente. La Polizia, infatti, nel verbale potrebbe riportare che il conducente guidava scalzo o con ai piedi ciabatte o infradito. E la compagnia assicurativa potrebbe utilizzare questa informazione per evitare la liquidazione dei danni. Magari sostenendo che il tipo di calzatura indossato non ha consentito una frenata tempestiva.

Di fatto, quindi, anche se la Legge consente sia di guidare con le infradito che scalzi, bisogna sempre guardare anche alla sicurezza. E bisogna sempre considerare che un piede sudato potrebbe sempre scivolare da dentro una ciabattina. Facendo perdere, quindi, il controllo sui pedali dell’auto. Anche se non si rischia di prendere una multa, in estate, è sempre meglio avere un paio di scarpe chiuse in auto. Scarpe più adatte alla guida che consentano di viaggiare in sicurezza senza correre alcun rischio. E indossare, poi, sandali, infradito e ciabattine solo dopo aver parcheggiato.

