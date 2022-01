Esistono dei personaggi dei fumetti che ci hanno lasciato da giovani delle caratteristiche caratteriali che non dimentichiamo. Non ci riferiamo alla simpatia di Snoopy o alla malvagità di Diabolik, ma a un tratto psicologico diverso. Sarà il segno più scorbutico di inizio 2022 e non andrà d’accordo con nessuno fino all’inattesa incredibile sorpresa di primavera. Immaginiamo la Lucy dei personaggi dei Peanuts che tanto ci hanno fatto ridere da bambini. Oppure, la sempre imbronciata Mafalda a cui andavano tutte storte, anche per la sua eterna negatività. Ebbene, spulciando tra gli oroscopi di inizio anno, c’è proprio un segno che assomiglierebbe a queste due brontolone famosissime. Vediamo di chi si tratta in questo articolo dei nostri Esperti.

Tutto un brontolamento

“Mamma mia ma basta brontolare!”. Con questa frase ce la prendiamo spesso con amici e familiari che vedono sempre il bicchiere mezzo vuoto. Secondo molti filosofi chi pensa sempre negativo, attirerebbe solo eventi negativi. Sarà la Bilancia la pentola di fagioli di inizio 2022. Saranno tantissime le occasioni in cui i nati sotto questo segno brontoleranno per qualsiasi cosa. Le stelle non sembrano promettere un granché, almeno per la prima parte dell’anno. Anziché prendersela però con tutto il Mondo, è il momento di fermarsi, respirare profondamente e non piangersi addosso. Se i nati della Bilancia si aspettano di partire alla grande in questo 2022, meglio scordarselo.

Sarà il segno più scorbutico di inizio 2022 e non andrà d’accordo con nessuno fino all’inattesa incredibile sorpresa di primavera

Nonostante sia presente la Luna nel cielo della Bilancia, in amore potrebbero esserci dei conflitti anche abbastanza importanti. Acque perennemente agitate, proprio per colpa dell’insoddisfazione di chi è nato dal 23 settembre al 22 ottobre. Quanta pazienza ci vorrà ai partner di questo segno per sopportarli in questi primi mesi dell’anno. Fortunatamente nelle coppie più affiatate c’è l’abitudine a questo saliscendi della Bilancia. Attenzione, però a non tirare troppo la corda, per evitare che si spezzi.

E finalmente dopo tanto brontolare, la Bilancia, appoggiata da chi le vuole bene, cambierà atteggiamento e capirà di avere sbagliato. La sorpresa potrebbe arrivare, secondo le stelle, dalla tarda primavera in poi. Quando lo spirito sarà più leggero e propositivo e si rifletterà sul lavoro. Questo segno potrebbe passare dalla negatività alla positività più assoluta. Proprio come accade ai bracci della bilancia, quando cambia il peso. Nuove energie e nuovi stimoli sosterranno le ambizioni e potrebbero vedersi ripagate con aumenti di stipendio e nuovi incarichi professionali.

Approfondimento

Il 2022 sarà una miniera d’oro per questo segno protetto dalla fortuna e sponsorizzato da 3 pianeti dominanti