Fruire dell’esenzione ticket e ricevere gratuitamente alcune prestazioni mediche e sanitarie è una possibilità che si offre a determinate fasce di cittadini. Nella generalità dei casi sono due le grandi aree di attribuzione dell’agevolazione. Una riguarda il reddito e l’altra il possesso di determinate patologie. Chi rientra nella prima casistica può far sì che l’esenzione sia applicabile al richiedente e ad alcuni componenti del nucleo familiare. In casi simili l’esenzione ticket si estende anche ai familiari del titolare con questi codici per reddito come possiamo vedere di seguito.

Quali novità per l’esenzione 2022

Molti cittadini hanno la possibilità ogni anno di non partecipare alle spese sanitarie in ragione di certificate condizioni reddituali o sanitarie. L’esenzione ticket rientra in una delle tante agevolazioni che spettano a chi ha 65 anni e oltre. Essa non riguarda tuttavia solo i soggetti anziani, ma è applicabile anche alle altre fasce d’età.

Quest’anno, il perdurante stato di emergenza ha fatto sì che molte Amministrazioni disponessero una proroga alle esenzioni in scadenza il 31 dicembre 2021. In simili circostanze, le Regioni stanno disponendo una proroga della scadenza al 31 di marzo 2022. Quando si parla di esenzione ticket per reddito, è utile sapere che in determinate circostanze anche i familiari del beneficiario possono fruirne.

L’esenzione ticket si estende anche ai familiari del titolare con questi codici per reddito

L’esenzione ticket per reddito spetta ai cittadini che attestano specifiche condizioni reddituali o di occupazione. I principali codici di esenzione che rientrano in questa categoria sono quattro. Il codice E01 si riserva ai cittadini con età inferiore a 6 anni o sopra i 65 anni con reddito familiare entro i 36.151,98 euro. Il codice E02 vale per chi versa in stato di disoccupazione e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro o 11.362,05 euro se coniugato. Il reddito aumenta di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico.

Possono ottenere il codice di esenzione E03 i titolari di assegno sociale che nel 2022 aumenta leggermente il suo importo mensile. Infine, il codice E04 spetta ai titolari di pensione al minimo di età superiore ai 60 anni con reddito familiare sotto 8.263,31 euro o 11.362,05 euro se sposato. Rispetto a quanto indicato con i codici E02, E03 ed E04, l’esenzione si estende anche ai familiari che risultano fiscalmente a carico dell’avente diritto.

Questo è quanto specifica il Ministero della Salute nelle FAQ relative . In un precedente articolo abbiamo indicato con quali redditi un familiare si può considerare a carico. In questo senso, dunque, è utile sapere che il contribuente disoccupato o titolare di pensione al minimo, potrebbe far valere l’esenzione anche per i familiari che risultano a proprio carico.