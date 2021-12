Venere, Marte e Giove saranno alleati per la sorte di questo segno. Il più fortunato del 2022. Quello a cui tutto sarà concesso e nulla escluso. Così, almeno, dicono le stelle e le previsioni dell’Oroscopo. Sarà un bellissimo duello con un altro segno, l’Ariete che potrebbe elevarsi col nuovo anno. Ma il segno che vedremo in questo articolo sarà più costante. Soprattutto avrà la presenza della buona sorte al suo fianco per quasi tutto l’anno. Il 2022 sarà una miniera d’oro per questo segno protetto dalla fortuna e sponsorizzato da 3 pianeti dominanti. Amore, vittorie e comando. Questo dicono le stelle grazie alla presenza di Venere, Marte e Giove. Il padre degli Dei, assieme ai suoi figli preferiti. Gli antichi romani ne sarebbero rimasti sconvolti positivamente.

La fortuna aiuta gli audaci

Rimanendo in tema di romani, il motto perfetto del 2022 per i nati sotto il segno del Toro sarà: “la fortuna aiuta gli audaci”.

Eh, sì, perché analizzando le stelle e gli astri, la fortuna del Toro sarà assolutamente meritata e non casuale. I nati sotto questo segno non dovranno assolutamente aspettarsi regali gratuiti. Come potrebbe invece succedere ai colleghi dell’Ariete. Tutto l’oro che colerà attorno al Toro sarà meritato e frutto del lavoro seminato già a fine 2021.

Il 2022 sarà una miniera d’oro per questo segno protetto dalla fortuna e sponsorizzato da 3 pianeti dominanti

Guardando le previsioni delle stelle, pochi segni negli ultimi anni hanno dimostrato la forza e la fortuna che avrà il Toro nel 2022. Soprattutto per la presenza, come dicevamo di ben 3 pianeti, oltre alla dea bendata. Un poker di alleanze davvero strepitoso. Ma vediamo nel dettaglio:

Marte rappresenta per eccellenza il senso della sfida e la voglia di gettarsi in battaglia. Con tutto il coraggio possibile e immaginabile, i nati sotto il segno del Toro rappresenteranno Marte nella vita professionale. Ogni sfida importante sarà come una battaglia, in cui però elmo, scudo e corazza proteggeranno da qualsiasi contrattacco;

A proteggere Marte, ci sarà Giove, che, come accadeva nella mitologia, veniva incontro al figlio per evitare che prendesse qualche “scoppola”. Giove guiderà i Tori con la sua saggezza, il suo potere e tutta la sua esperienza;

Infine, la dea dell’Amore, Venere, avrà un doppio risvolto positivo. Donerà stabilità ai rapporti duraturi, permettendo loro di concentrarsi sul lavoro. Ma per i single, sarà un anno di passione travolgente, con nuovi incontri eccezionali.

Approfondimento

Il 2022 sarà lastricato d’oro per questo segno baciato dalla Fortuna e protetto dalla forza di ben 3 pianeti