I costumi da bagno ci accompagnano durante le nostre ore libere e spensierate dell’estate. Sono il capo d’abbigliamento più indossato da chi è in vacanza al mare o ama la piscina.

Come per tutti i capi d’abbigliamento bisogna sceglierlo in base al nostro fisico e al nostro gusto. Ne esistono moltissime versioni più o meno accessoriate.

Applicazioni, colori e fattura ne rendono a volte difficile il lavaggio. Ma con delle accortezze è possibile igienizzare il costume senza danneggiarlo. Sembrerà nuovo anche dopo molti lavaggi.

Sarà facile lavare il costume da bagno anche con ferretto, applicazioni o push up senza che si rovini seguendo questi consigli

Anche chi segue la moda può accontentare il proprio gusto personale scegliendo tra bikini, costume intero, bicolore o fantasia. Ce n’è per tutti i corpi e per tutte le tasche.

Solitamente i materiali di cui sono composti si limitano a lycra e nylon. Le fibre sintetiche possono ammuffirsi e rovinarsi, se non trattate adeguatamente. Per risparmiare dovremo cercare di mantenere come nuovi i nostri capi.

Dopo il bagno in mare o in piscina sarebbe buona norma sciacquare il corpo e il costume con acqua dolce. Questa operazione eviterebbe al sale, alla sabbia ed al cloro di rovinare il colore del costume. Essendo elementi aggressivi potrebbero spegnere la vivacità delle tinte, facendo apparire il costume usurato.

Per il lavaggio è meglio optare per quello a mano. Normalmente è meglio pretrattare il capo. Sciacquandolo sotto l’acqua corrente si potranno eliminare i residui di sabbia che si infilano nella trama. Questa strofinata potrebbe non essere sufficiente. Dovremo allora inserire il costume in un sacchetto con del bicarbonato. Agitando vigorosamente, i granuli di bicarbonato dovrebbero rimuovere i granelli di sabbia residui.

Macchie di olio e crema solare

Può accadere che ci si macchi con la protezione solare. In questo caso sarà facile lavare il costume trattando la macchia con acqua e sapone di Marsiglia. Dopo aver strofinato potremo applicare del bicarbonato solo sulla zona interessata e lasciar agire per almeno 2 ore. Sciacquando con acqua fredda il costume dovrebbe essere tornato come nuovo.

Se la macchia è dovuta a olio solare sarà necessario sgrassare. Quindi si potrà strofinare con sapone per i piatti o con prodotti sciogli macchia pretrattanti specifici.

Se si dovesse decidere di lavare i costumi in lavatrice sarà opportuno inserirli in sacchetti per lavatrice che proteggano il capo. Questo sacchetto sarà particolarmente utile in caso di costumi con applicazioni, ferretti e imbottiture.

I reggiseni dovrebbero essere agganciati per evitare che la chiusura danneggi il tessuto. Non bisogna utilizzare l’ammorbidente perché potrebbe far perdere l’elasticità al costume da bagno ed il lavaggio dovrà essere fatto al massimo a 30 gradi.

Seguendo queste indicazioni i costumi dureranno a lungo e manterranno il loro colore senza sbiadire.

