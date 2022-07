Le vacanze estive sono dietro l’angolo, e per chi non ha ancora prenotato è tempo di farlo essendo già a luglio.

Sicuramente abbiamo voglia di staccare e di partire, che sia al mare o in montagna, l’importante è rilassarci e ricaricare le energie.

Purtroppo le vacanze e i voli aerei stanno diventando sempre più costosi a causa del prezzo del carburante. Soprattutto i voli a lunga distanza sono diventati per molti versi inaccessibili.

Ma ci sono alcuni consigli da seguire per risparmiare. Se invece si ha paura di volare ci sono 10 trucchi che ci aiuteranno a combatterla e superarla.

In questi modi potremo risparmiare sino a 500 euro su un volo mentre prenotiamo le nostre vacanze

La compagnia aerea WizzAir rivela tre consigli su come rendere conveniente una vacanza in alta stagione.

Il primo è prenotare i voli direttamente dal sito della compagnia aerea.

Spesso è pratico prenotare tramite voli fornitori di terze parti o portali di ricerca, ma questo può costare fino a 20 euro in più! Se prenotiamo direttamente dal sito della compagnia aerea, invece, non paghiamo alcuna commissione e godiamo di un prezzo più basso.

Se ne abbiamo la possibilità, organizziamo le nostre vacanze in bassa stagione (giugno o settembre) perché i prezzi dei voli costano la metà. In alta stagione i prezzi raddoppiano. Tuttavia se per lavoro siamo costretti a partire solo in alta stagione, potremmo risparmiare molti soldi volando nei giorni infrasettimanali e di notte anziché di giorno.

Altri consigli per risparmiare

I prezzi dei voli cambiano molto da un aeroporto all’altro. Se siamo flessibili e consideriamo anche gli aeroporti che potrebbero non essere nella propria città, potremmo prenotare un volo di andata e ritorno risparmiando fino a 100 euro. Solo avendo cambiato aeroporto di partenza e arrivo.

Controlliamo sempre le newsletter. Spesso le compagnie aeree offrono codici sconto e dedicano delle offerte per gli iscritti alla newsletter. Se ci iscriviamo a queste email promozionali e controlliamo sempre i canali social per non perdere eventuali sconti e promozioni, potremo sicuramente risparmiare.

Anche prenotare più biglietti numerati costa di più che prenotare biglietti in modo separato e indipendente. In questo modo potremmo risparmiare anche tra le 70 e le 80 euro.

Se non si ha fretta, inoltre, potremmo prenotare i voli non diretti, ma che fanno uno o due scali. Di solito sono molto più economici dei diretti.

Molto importante per poter risparmiare il più possibile quando si vola è non prenotare troppo presto, perché normalmente i voli diventano più economici solo un po’ alla volta, fino a quando non rimangono solo pochi posti.

In questi modi potremo risparmiare sino a 500 euro sui voli aerei.

