Gli italiani si fidano dello zodiaco. Leggono con attenzione, ogni giorno, l’oroscopo sperando che le stelle prevedano, per loro, qualcosa di buono. Ne abbiamo bisogno, visti i tempi di crisi che stiamo attraversando con grande fatica. Per questo, quotidianamente, consultiamo il responso degli astri, andando a vedere subito se, per caso, i giorni successivi ci regaleranno buone notizie. A volte, anche un poco di illusione può aiutarci a tirare avanti meglio giornate sempre più difficili.

L’affinità di coppia secondo i segni è importante, ma attenzione a non prendere tutto come oro colato

Al di là del responso quotidiano o settimanale dello zodiaco, in tanti andiamo a vedere le affinità con gli altri segni. Magari, cerchiamo quello che è il segno astrologico più sensuale dello zodiaco, sperando sia affine a noi. Ci crediamo e, tante volte, ci facciamo condizionare. Ad esempio, siamo curiosi di sapere se sarà un’estate 2022 bollente in amore per il nostro segno zodiacale. Una delle prime domande che rivolgiamo o ci sentiamo fare, durante un primo appuntamento, infatti, è “tu di che segno sei?” Perché, secondo le stelle, alcuni segni potrebbero avere più facilità di relazione con altri.

Ad esempio, l’Ariete ha bisogno di un partner energico e per questo i Gemelli fanno al caso suo. Toro e Cancro dovrebbero funzionare al massimo quanto ad affinità di coppia, mentre per la Bilancia sono sempre i Gemelli i più gettonati in amore. Poi, ovviamente, non esiste un solo segno con il quale si potrebbe andare più d’accordo. Il Capricorno, ad esempio, ha nel Toro la sua anima gemella perfetta, vista la sinergia di gusti. Il che non gli impedisce di avere intesa anche con la Vergine e, a livello di coppia, anche con i Pesci.

È il segno astrologico più sensuale dello zodiaco per travolgenti storie d’amore ma c’è un motivo se è anche il più odiato

Poi, non esiste l’assoluto, nel senso che è vero che Gemelli e Pesci sono incompatibili, ma attenzione a non prendere tutto come oro colato. Di una cosa, però, si può essere certi. Che esiste un segno che è considerato, senza ombra di dubbio, il più sensuale di tutto lo zodiaco. Quello, insomma, con il quale vorremmo vivere una love story come nei film. Ed è il temuto Scorpione. I suoi pregi, come seduttore, sono famosi. Ha fascino e una sicurezza che gli derivano da questa sua innata capacità di sedurre. Difficile resistere, insomma, alle avances di uno Scorpione. Ha anche doti da amatore che lo rendono ancora più irresistibile.

Però, bisogna considerare anche quello che rischiamo a stare con uno Scorpione. È il segno dell’infedeltà e del tradimento. Per lui la fedeltà è un valore non fondamentale, quasi naturale considerando la sua attitudine alle scappatelle. Insomma, potremmo pagare il colpo di fulmine. Il che lo rende anche il segno più odiato tra i 12 dello zodiaco. Sanno essere particolarmente malvagi e cattivi, senza scrupoli in amore e non solo. Insomma, chi li prende, sa che potrà farsi travolgere dalla passione, ma anche dal dolore.

