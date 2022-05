Con l’arrivo del caldo e del cambio di stagione, anche l’alimentazione tende a cambiare e ad adeguarsi alle temperature. Le ricette preferite si fanno allora più semplici, veloci e fresche proprio in risposta a queste esigenze. Nonostante questo, per quei brevi intermezzi di freddo e pioggia che ancora troviamo nel mese di maggio, la ricetta giusta non può essere che questa: un buonissimo spezzatino alla birra con carote.

Gli ingredienti per questo piatto

800 g di vitellone (tagliato a pezzi);

20 cl di birra rossa;

600 g di carote;

1 spicchio di aglio;

1 cipolla;

un’arancia bio;

1 costa di sedano;

20 g di farina 0;

coriandolo in polvere;

cannella in polvere;

noce moscata;

1 ciuffetto di prezzemolo;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Sarà facile e veloce deliziare il palato di tutti grazie a questo secondo di carne unico e raffinato

Per iniziare versiamo la farina, un pizzico di coriandolo, uno di cannella e una grattugiata di noce moscata in una ciotola ben capiente. Prendiamo poi la carne e tagliamola a pezzi non troppo grossi, di circa 4 cm l’uno. Passiamoli nella ciotola ricoprendoli per bene di farina e spezie in modo uniforme.

Fatto questo, grattugiamo la scorza d’arancia e mettiamola da parte, poi spremiamone il succo e conserviamo anche questo.

Prendiamo la cipolla, laviamola e tagliamola a pezzettini assieme al sedano per poi farli soffriggere in una padella con un goccio d’olio a fuoco basso. Una volta dorate, mettiamo da parte le verdure e con un altro po’ d’olio facciamo rosolare la carne nella stessa padella. Basteranno due o tre minuti a fuoco vivo; una volta pronta, saliamo leggermente la carne e mettiamola poi in una ciotola insieme alla cipolla e al sedano.

Un piatto succulento

A questo punto versiamo la birra e il succo d’arancia assieme nella padella, addolciamo la fiamma e mescoliamo il fondo di cottura usando una spatola in silicone. Aggiungiamo acqua, scorza d’arancia e portiamo il tutto a bollore unendo anche carne e verdura. Condiamo con un ciuffo di prezzemolo e lasciamo a cuocere per due ore a fuoco basso con il coperchio. Ricordiamoci però di aggiungere sempre acqua bollente nel caso in cui il sugo si addensi troppo.

Nel frattempo, laviamo e peliamo le carote, tagliamole a rondelle piuttosto grosse e, finite le due ore di cottura, aggiungiamole al resto. Non rimarrà altro che unire aglio, rosmarino e cuocere il tutto per una ventina di minuti. Una volta che le carote si saranno ammorbidite per bene spegniamo il fuoco e serviamo caldo dopo appena qualche minuto di riposo. Grazie a questa ricetta allora sarà facile e veloce deliziare il palato di commensali e amici facendo senza dubbio anche una bella figura.

