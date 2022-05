La zanzariera: quell’oggetto che solitamente fa da barriera per impedire a mosche e insetti vari di entrare quando si tengono le porte e le finestre di casa e degli uffici aperte.

Un oggetto indispensabile costituito da una sorta di tela forata particolarmente delicata e che pertanto per molti risulta difficile da pulire.

Le zanzariere andrebbero pulite periodicamente in quanto la loro particolare struttura tende a trattenere anche la polvere e lo sporco. Per garantire un buon funzionamento e il giusto passaggio d’aria sarebbe preferibile pulirle almeno ogni 3 mesi, anche durante il periodo invernale. Infatti, una pulizia periodica ne permetterebbe anche un’usura più lenta, sempre che la pulizia avvenga in maniera corretta.

Per pulire velocemente le zanzariere di balconi e finestre interne ed esterne, senza smontarle e rovinarle basta un solo trucchetto efficacissimo

La pulizia delle zanzariere deve essere fatta in maniera efficace, ma delicata: pena la rottura della tela o della struttura metallica portante.

Un trucchetto geniale

Il trucchetto più importante riguarda la pulizia prima del lavaggio. A tal proposito, ci occorrerà un pennello ampio dalle setole lunghe, come quello per la pittura. Il pennello infatti ci aiuterà ad eliminare residui di polvere e sporco, evitando che questo si posizioni più a fondo e divenga difficile da eliminare durante il lavaggio. Passare il pennello dall’alto verso il basso per zanzariere fisse, mentre per quelle morbide è importante fare in modo che la polvere non ricada sulla parte già pulita.

Per la pulizia delle zanzariere mobili o rimovibili è indispensabile l’aiuto di un sostegno in plastica.

Per il lavaggio invece basterà procurarsi del sapone di Marsiglia e una spugna da bagnare in acqua tiepida. Se invece la zanzariera è una di quelle morbide è possibile posizionarla interamente nella bacinella con acqua e sapone di Marsiglia. Risciacquare ed asciugare con l’aiuto di un panno in microfibra.

Per la pulizia di zanzariere esterne è anche possibile utilizzare un getto d’acqua diretto, purché non abbia un’eccessiva potenza.

Eliminare lo sporco dalle zanzariere fisse è possibile anche utilizzando un elettrodomestico che produca del vapore. Per farlo è necessario creare una solida base di appoggio per la zanzariera, come ad esempio la tapparella esterna. Fare inoltre attenzione a non avvicinare troppo il getto di vapore alla zanzariera per evitare di rovinarla. Asciugare con l’aiuto di un panno in microfibra.

Pulizia dei telai

Per pulire i telai delle zanzariere invece è preferibile utilizzare un panno imbibito di aceto poiché perfetto per la pulizia dei materiali sia in plastica che in alluminio, eliminando efficacemente ogni macchia.

Ebbene, per pulire velocemente le zanzariere di balconi e finestre interne ed esterne bastano questi pochi e semplici trucchetti geniali.

