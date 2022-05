Alla fine di ogni pasto, non esiste niente di meglio che un buon dolce fresco per pulire il palato. Ancor di più quando abbiamo ospiti a tavola e anche la presentazione deve avere la sua parte. In queste occasioni potrebbe allora venirci in aiuto la ricetta della mousse fragole e yogurt in bicchiere: un dessert buono e semplice da preparare, che farà la sua bella figura anche nelle occasioni più formali.

Gli ingredienti per la ricetta

400 g di yogurt greco;

125 g di mirtilli;

8 fragole;

100 g di cereali misti;

50 g di mandorle non pelate;

20 g di pinoli;

50 g di pistacchi sgusciati;

100 g di miele di acacia;

20 g di zucchero di canna;

1 cucchiaio di olio di semi;

400 g di fragole;

70 g di amido di mais (maizena);

160 g di zucchero semolato;

1 limone;

120 ml di acqua.

Non troveremo dolce più buono di questa mousse di fragole al bicchiere davvero fresca e facile da preparare

Il primo passo per preparare la nostra ricetta sarà allora quello di iniziare con la parte croccante: prendiamo le mandorle e tritiamole insieme ai pinoli e pistacchi. Versiamo il risultato in una terrina e mescoliamo per bene insieme ai fiocchi di cereale. Fatto questo, aggiungiamo il miele a filo, un po’ d’olio e mescoliamo il tutto per amalgamare in modo uniforme. Distribuiamo poi il composto su una teglia ricoperta di carta da forno, schiacciamo per bene e inforniamo a 160 °C per 45 minuti. Una volta pronto potremmo allora sfornarlo e lasciare a raffreddare.

Nel frattempo, prepareremo la mousse pulendo le fragole sotto un filo d’acqua e asciugando delicatamente. Mettiamole poi all’interno di un mixer insieme al succo di limone e frulliamo per qualche secondo in modo da ottenere una purea. Versiamo, quindi, l’amido in una casseruola e stemperiamo con poca acqua per poi aggiungere anche lo zucchero e la purea di fragole. Facciamo cuocere dolcemente fino a quando la crema non si sarà addensata e poi spegniamo il fuoco.

A questo punto della ricetta avremo ottenuto tutti gli elementi per andare a comporre i nostri dolci al bicchiere: creiamo quindi un primo strato di mousse di fragole e aggiungiamoci sopra uno strato spesso di yogurt greco. Mettiamo i bicchieri a raffreddare in frigo per due ore e, al momento di servire, completiamo con il croccante spezzettato e decoriamo in superficie con i mirtilli e le fragole rimaste. Una volta completato, non troveremo dolce più buono di questa mousse spettacolare dal gusto intenso e dalla presentazione davvero originale.

