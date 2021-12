Siamo ormai alla fine di questo 2021. Molti di noi hanno vissuto un anno difficile, ricco di insidie e di ostacoli.

Fortunatamente, alcuni segni zodiacali hanno potuto assistere ad una ripresa nelle ultime settimane. Infatti, dicembre ha offerto finalmente una valanga di soldi a questi 3 fortunatissimi segni zodiacali ricompensati dopo un 2021 da incubo.

Oggi invece vogliamo parlare del Capodanno. Questa festa molto vissuta e sentita porterà ad alcuni di noi la fortuna che tanto stavano aspettando.

E infatti sarà davvero un Capodanno memorabile per questi 3 segni zodiacali travolti da una fortuna sfacciata e soldi a volontà.

Come abbiamo anticipato arriveranno soldi a palate ed una partenza con il botto nel 2022 anche per questi 3 segni zodiacali dopo un anno davvero difficile.

La fortuna inizia a girare e finalmente alcuni di noi potranno tornare a vivere dei momenti appaganti e ricchi di felicità.

Se siamo curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati a Capodanno, non ci resta che continuare a leggere l’articolo.

La fine di questo 2021 è vicina e qualcuno potrà aspettarsi una vera e propria svolta. È proprio il caso del segno dei Gemelli. Come abbiamo visto, infatti, non solo Ariete e Scorpione saranno baciati dalla sorte entro la fine di dicembre ma anche questi 3 segni zodiacali.

Questo segno zodiacale ha vissuto momenti di forte tensione soprattutto nella prima parte dell’anno. Molti hanno dovuto cambiare mansione e prendere decisioni complesse sul lavoro. Tuttavia, nella seconda parte dell’anno la situazione si è distesa, portando ai Gemelli un po’ di serenità.

Fortunatamente, per i nati sotto questo segno sono in arrivo delle sorprese. Il rapporto con il partner va a gonfie vele e prima della fine dell’anno potrebbe arrivare una somma importante che permetterà di risolvere alcuni problemi.

Cancro

I Cancro amano la tranquillità e difficilmente compiono scelte azzardate. Tuttavia, un’importante decisione presa nei mesi scorsi porterà finalmente i suoi frutti. Infatti, per i nati sotto il segno del Cancro sarà un inizio d’anno spettacolare.

La fortuna ha iniziato a girare portando con sé una scia di situazioni favorevoli, sia sul lavoro, sia in famiglia. Sarà importante non trascurare il rapporto con il partner perché, proprio in queste settimane, si getteranno le basi per un futuro insieme.

Pesci

Per l’ultimo segno dello zodiaco il 2021 è stato un anno tremendo. Tuttavia, è inutile guardarsi indietro. Infatti, il futuro ha in serbo per i nati sotto questo segno un periodo di fortuna davvero sfacciata. Chi ha investito tempo e fatica in un progetto importante otterrà proprio entro la fine dell’anno il guadagno che tanto aspettava.

La situazione favorevole non riguarda solo il lavoro, infatti anche la vita di coppia sembra andare a gonfie vele. È arrivato il momento di concedersi un viaggio e ritagliarsi dei momenti di coppia che renderanno la relazione ancora più stabile, forte e duratura.