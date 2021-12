Sappiamo bene che gli sbalzi di temperatura e il freddo potrebbero mettere a dura prova il nostro sistema immunitario. Infatti, proprio in questa stagione, il nostro organismo è maggiormente esposto a virus e batteri. Mal di gola, febbre, problemi respiratori e raffreddore. Sono tutte malattie tipiche del periodo invernale.

Possiamo prenderci cura del nostro organismo, inserendo nella dieta quotidiana tutti quegli alimenti ricchi di vitamine e minerali, utili per rafforzare il nostro sistema immunitario. Ad esempio, potremmo portare in tavola questo frutto tropicale perfetto per aumentare le difese dell’organismo. Ma anche questo succo di frutta inaspettato, che potrebbe proteggerci grazie alla presenza della vitamina C.

L’importanza delle piante

Frutta e verdura sono davvero fondamentali per il benessere del nostro organismo. Ma la natura ci viene in aiuto donandoci anche delle piante eccezionali che, se utilizzate nel modo giusto, potrebbero diventare dei preziosi alleati per la nostra salute.

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di un albero in particolare, appartenente alla famiglia delle Salicaceae. Ci riferiamo al salice, una bellissima pianta che possiede molteplici proprietà benefiche.

È facilmente riconoscibile grazie alle sue foglie caduche e ai rami molto flessibili e ricadenti. Il salice è una pianta molto longeva, spesso presente in prossimità dei laghi o dei corsi d’acqua.

Le proprietà benefiche della pianta risiedono soprattutto nelle sua corteccia, molto utilizzata in ambito erboristico e fitoterapico. È considerata un antinfiammatorio naturale questa pianta ornamentale che proteggerebbe l’organismo da febbre e raffreddore.

Il principio attivo più importante è la salicina o acido salicilico, che svolgerebbe anche un’azione analgesica e antipiretica. La sua assunzione favorirebbe la guarigione dai piccoli malanni di stagione. Malattie da raffreddamento, stati influenzali, mal di gola e mal di testa.

Insomma, questa pianta sarebbe un ottimo prodotto da utilizzare proprio in questo periodo. Possiamo usufruire delle sue proprietà usando la corteccia essiccata, molto utile per la preparazione di tisane e decotti. In erboristeria troviamo anche la tintura madre e gli integratori che potrebbero anche essere utilizzati per alleviare il mal di schiena e i dolori muscolari.

Naturalmente parliamo di un prodotto naturale che, secondo gli esperti, avrebbe anche delle controindicazioni. Infatti, non dovrebbe essere assunto in caso di allergie ai salicilati, gravidanza, asma o in contemporanea a delle terapie anticoagulanti. Ricordiamo di richiedere ulteriori informazioni al medico di fiducia e non prendere mai iniziative personali.