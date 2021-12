Possiamo finalmente iniziare il conto alla rovescia per la fine dell’anno e molti di noi non hanno ancora deciso come si vestiranno.

Questa è una stagione fredda e per prima cosa bisogna cercare di coprirsi, soprattutto se siamo in montagna o in un luogo particolarmente freddo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Per esempio quest’anno potremo dire basta a sciarpe e cappelli grazie a questo accessorio invernale di tendenza che ci tiene caldi e ci protegge dal freddo con stile.

Inoltre, non è mai facile trovare il look giusto per le occasioni senza sembrare banali, soprattutto in quelle più speciali.

Per un look affascinante e chic adatto a 20 ma anche a 50 anni ecco un vestito che lascerà tutti senza fiato

Per salutare il 2021 andrà fortissimo il vestito in paillettes che è molto bello esteticamente ed è adatto ad ogni età, facendoci brillare per tutta la notte.

Esistono comunque diversi tipi di paillettes sia per dimensioni, essendocene di più piccole e più grandi, che per luminosità.

La notte di Capodanno è l’occasione per vestirci con uno stile brillante, optando per i colori che ci piacciono di più.

Il rosso ovviamente è quello più amato, da indossare alla fine dell’anno, ma anche un vestito argentato oppure dorato ci farà brillare come non mai.

Generalmente chi opta per questi colori forti dovrebbe abbinarli ad accessori che abbiano una tonalità neutra, come può essere il bianco o il nero.

Per chi preferisce invece indossare un vestito di colore nero, è bene sapere che questo va bene per ogni occasione perché ci rende sempre eleganti.

Inoltre, questo colore è anche in grado anche di snellire la nostra figura nel caso avessimo preso qualche chilo durante le feste.

Il tubino di paillettes può essere abbinato a calze di color carne oppure nere, caratterizzate magari da decorazioni o scritte di vario genere.

Potremo optare, oltre agli stivali, per queste scarpe invernali perfette per essere sempre eleganti mantenendo anche i piedi caldi.

Per un look affascinante e chic adatto a 20 ma anche a 50 anni ecco un vestito che lascerà tutti senza fiato alla fine dell’anno.

Alternative in paillettes

Se preferiamo indossare le gonne, anche in questo caso potremo optare per una versione in paillettes e brillantini da abbinare ad un capo elegante di colore neutro.

Altrimenti si potrà invertire questo outfit optando per una maglia in paillettes o strass ed un pantalone di pelle nera che ci renderà irresistibili.

Approfondimento

Basta leggings sono questi i pantaloni che stanno spopolando per sentirsi eleganti e comodi anche dopo i 50 anni