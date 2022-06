L’estate porta sulle nostre tavole tantissime varietà di frutta e ortaggi, che arrecano benefici alla nostra salute. Si tratta spesso di esemplari ricchi di acqua e di fibre, che apportano un piccolo contenuto calorico, ma sono ricchi di vitamine e di altri elementi preziosi.

Un esempio su tutti sono le melanzane. Per questo, oggi, spieghiamo come prepararle nella maniera più elementare possibile, senza avere nemmeno l’onere di accendere il forno. Sono infatti saporite e gustose e di stagione queste verdure da mangiare, seguendo questa ricetta facilissima.

Scopriamo insieme come portarle in tavola con una semplice trifolatura.

Gli ingredienti necessari per l’esecuzione di questo piatto

a) 2 spicchi di aglio;

b) prezzemolo fresco q.b.;

c) 3 melanzane di medie dimensioni;

d) olio EVO q.b.;

e) brodo vegetale q.b.;

f) 1/2 bicchiere di vino bianco da cucina;

g) sale q.b.;

h) pepe nero q.b.

Saporite e gustose e di stagione queste melanzane sono perfette come contorno e antipasto in tavola

Per prima cosa è necessario lavare le verdure presenti in ricetta. Quindi prendere le melanzane, sciacquarle sotto l’acqua corrente e rimuovere le parti di scarto. Poi prendere un tagliere e tagliarle a cubetti. Prendere uno scolapasta e riempirlo con i tocchetti, mettendo del sale grosso per farle spurgare dalla loro acqua.

Aspettare circa una ventina di minuti per far sì che il liquido in eccesso defluisca. Una volta passato questo tempo, sciacquarle nuovamente sotto l’acqua e tamponarle bene con un canovaccio da cucina. Prendere poi una padella e ungerla con un filo di olio.

Nel frattempo mettere a scaldare il brodo in un pentolino. Pelare i 2 spicchi di aglio e metterlo a rosolare per bene da entrambi i lati. In pochi minuti avrà preso un colore dorato.

A questo punto mettere a cuocere anche le melanzane. Saltarle per qualche minutino e poi sfumare con il vino bianco.

Ancora, prendere man mano il brodo vegetale e inserirlo a varie riprese per ammorbidire le verdure. Aggiungere il sale e una generosa spolverata di pepe nero e poi cuocere per una decina di minuti. Lavare e triturare finemente il prezzemolo.

Infine basta impiattare e cospargere il tutto con l’erba aromatica per ottenere delle deliziose melanzane trifolate.

Se si volesse invece tentare una preparazione più ricca, ma non tanto complicata, si possono provare quelle a funghetto. Per prepararle basta semplicemente aggiungere dei pomodori ramati e del basilico.

Lettura consigliata

Aiuterebbe a dimagrire questa fresca e originalissima ricetta giapponese con i cetrioli che sta spopolando