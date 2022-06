Se siamo alla ricerca di offerte di lavoro da requisiti accessibili, quelle riportate di seguito potrebbero fare al caso nostro. Uno dei parchi divertimenti più influenti di Italia è alla ricerca di nuovi candidati da assumere in più profili. Per molti di questi il titolo di studio non è strettamente necessario, né tantomeno il possesso di esperienza pregressa nel ruolo.

I ruoli disponibili

Ci riferiamo alle offerte di lavoro di Gardaland Park. Alcune sono piuttosto recenti per data di pubblicazione, 20 giugno 2022, altre meno. Vediamo alcuni esempi.

La prima opportunità della lista è “Addetto alle attrazioni”. Per la stagione estiva, Gardaland è alla ricerca di risorse per la gestione, la sorveglianza ed il funzionamento delle attrazioni. Per ricoprire questo ruolo, gli stessi dovranno essere precisi, abili nel relazionarsi con colleghi e ospiti, decisi e determinati. Dalla locandina si apprende che l’assunzione avverrà con contratto di lavoro su turni.

Sono accessibili con diploma i profili di “Manutentore Meccanico” e “Cuochi e Commis di Cucina”. Per il primo sono necessari il possesso di un diploma di perito meccanico ed esperienza pregressa nel ruolo. Seguono una buona conoscenza degli impianti delle attrazioni e delle macchine, spiccate doti organizzative e disponibilità a lavorare su turni. La residenza in zone limitrofe è considerato un elemento preferenziale.

Il secondo richiede che i candidati abbiano un diploma di scuola alberghiera o un titolo equivalente, esperienza pregressa in strutture di medie o grandi dimensioni. E ancora, buone capacità relazionali, organizzative e disponibilità al lavoro su turno unico e spezzato. Le risorse selezionate verranno assunte nell’immediato e saranno inserite negli hotel della struttura.

Sono accessibili con diploma e senza questi 13 annunci di lavoro per più profili

La lista completa delle offerte di lavoro per Gardaland è consultabile sulla piattaforma propriamente dedicata alle carriere. Utilizzando il filtro “Italia” avremo accesso agli annunci per il parco divertimenti.

A ciascuno di questi è riservata una pagina informativa, completa di dettagli sulle mansioni e sui requisiti. Nella stessa, verso la fine, è presente il tasto “Invia candidatura ora”, attraverso la quale i candidati interessati potranno inviare domanda comprensiva di curriculum vitae.

A chi considera l’accessibilità dei requisiti un fattore chiave, ricordiamo che sono ancora disponibili le offerte di lavoro per il villaggio turistico “Le Dune”.

Lettura consigliata

Fino a 4.500 euro al mese per un’offerta di lavoro in Svizzera aperta solo a questi candidati