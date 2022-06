Generalmente, in estate molte persone hanno voglia di mangiare dei cibi freschi e dissetanti. Quindi, in questa stagione molte persone preferiscono pranzare con delle insalate e fare merenda con dei gelati e dei frullati. Una delle conseguenze di questo cambiamento nel regime alimentare è quello di iniziare a sgonfiarsi e a perdere peso. Se questo non è un effetto collaterale ma un obiettivo desiderato, oggi consigliamo una ricetta da preparare che potrebbe essere molto utile sia per questo che per assaggiare qualcosa di nuovo e sfizioso. Infatti, aiuterebbe a dimagrire questa fresca e originalissima ricetta che viene dall’estremo Oriente e che rende anche i cetrioli super golosi. Scopriamo come prepararla insieme.

Gli ingredienti necessari per questa preparazione asiatica

2 cetrioli;

sale q.b.;

45 g di zucchero bianco;

60 ml di aceto di riso;

30 grammi di alghe disidratate, preferibilmente del tipo wakame;

2 cucchiai di semi di sesamo, preferibilmente bianco.

Aiuterebbe a dimagrire questa fresca e originalissima ricetta giapponese con i cetrioli che sta spopolando

Per prima cosa è necessario prendere i cetrioli e lavarli bene sotto l’acqua corrente. Poi si può procedere con il taglio. La ricetta basilare del sunomono prevedere semplicemente un’affettatura a rondelle molto sottili. Poi una volta fatto, è necessario cospargere le fette di sale e metterle a spurgare all’interno di un colino. In questo modo il liquido in eccesso fuoriuscirà e non darà al piatto finale un gusto troppo acquoso. Nel frattempo preparare la salsa con cui andremo a condirli. Basta mescolare bene la quantità indicata di aceto di riso con lo zucchero in modo che i due si sciolgano bene. Dopo cinque minuti prendere i cetrioli e metterli all’interno di una ciotola per poi condirli con questo dressing. Tagliare le alghe a striscioline uniformi con l’aiuto di una forbice e cospargerle sopra la preparazione. Fare poi lo stesso con i semi di sesamo per decorare.

Perché i giapponesi credono che faccia dimagrire

Questo piatto secondo la credenza del Sol Levante è noto per aiutare il calo di peso. Infatti, contiene il cetriolo, un elemento quasi privo di calorie e ricco di benefici, e l’aceto di riso. Quest’ultimo, infatti, è molto utilizzato nelle cucine etniche, ma poco in quello italiana e quindi potrebbe essere difficile da trovare. Secondo i nipponici questo ingrediente aiuta a digerire con più facilità controllando i picchi glicemici che si verificano subito dopo avere mangiato.

