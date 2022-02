Mancano pochissimi giorni a San Valentino, la festa più romantica dell’anno in cui si celebra l’amore eterno. Ma “l’amore è eterno finché dura” recita il titolo di un divertentissimo film con Carlo Verdone. Per alcuni di noi, potrebbe essere davvero così. Abbiamo appena scoperto i segni zodiacali destinati a lasciarsi nel 2022. E c’è, addirittura, chi rischia di anticipare i tempi e di interrompere rapporti consolidati a metà del mese. San Valentino potrebbe rivelarsi davvero disastroso per 3 segni in particolare. Se siamo tra questi, mettiamoci l’animo in pace perché è il momento di rivedere i piani per il futuro.

San Valentino difficile per Ariete e Sagittario

Gli Ariete si troveranno a San Valentino nel momento della peggior congiunzione astrale dell’anno. L’opposizione tra Venere e Marte nel segno del Capricorno e la Luna nel Cancro potrebbero causare molte grane, difficili da affrontare. Il 14 febbraio metterà a dura prova la stabilità delle coppie consolidate e potrebbe essere devastante per quelle più recenti. Il tutto condito da discussioni e incomprensioni. Meglio evitare le sorprese e le cenette romantiche, e provare a salvare i rapporti con calma e dialogo.

Brutte notizie in arrivo anche per i Sagittario. I Sagittario stanno vivendo in uno strano limbo da alcuni mesi. Da una parte, si sentono soffocare da rapporti conflittuali e ricchi di contrasti. Dall’altra, sentono di provare sentimenti ancora abbastanza forti per il partner. Probabile che i nodi vengano al pettine proprio nei giorni che precedono o seguono San Valentino. Guardiamo il lato positivo. Potrebbe arrivare finalmente chiarezza, in un modo o nell’altro.

San Valentino potrebbe rivelarsi davvero disastroso per questi 3 segni zodiacali destinati a perdere l’amore della vita

Forse il segno meno fortunato in assoluto a San Valentino sarà l’emotivo Cancro. La colpa sarà quasi tutta di Marte e Venere, che si troveranno in opposizione proprio a metà febbraio. I Cancro punteranno ancora una volta sul romanticismo, ma potrebbero scontrarsi con un muro insormontabile. Infatti, il partner potrebbe essere stanco della continua altalena tra calma e tempesta e dei loro costanti sbalzi di umore.

Sono in arrivo litigi e scontri e, forse, fratture definitive. Ma non tutto il male vien per nuocere. I Cancro avranno l’occasione di crescere da single e di smussare alcuni lati del loro difficile carattere. Probabilmente, è arrivato il momento di uscire dalla classifica dei segni più imprevedibili dello zodiaco.

