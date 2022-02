In molti non sanno che una errata posizione del cuscino può essere dannosa per l’organismo e comprometterne la postura e quindi il benessere fisico.

Siamo abituati a posizionare il cuscino in modo che possa conciliarci il sonno, quindi ognuno ha una sua preferenza particolare senza la quale non riesce a dormire.

In questo articolo spieghiamo quali sono i 6 modi errati di posizionare il cuscino e come metterlo per dormire bene senza arrecarci danni.

Il primo errore

Il primo errore che molti commettono è quello di mettere il cuscino in posizione verticale, lungo il torace e abbracciarlo per poterci dormire. Così facendo perde la sua funzionalità diventando un tutt’uno con il materasso.

Il secondo errore

Altri addirittura piegano in due il cuscino in modo da tenere la testa più sollevata dal materasso, per poter leggere oppure guardare meglio la televisione o il cellulare.

Questo può anche essere fatto, ma quando è arrivato il momento di dormire il guanciale deve ritornare nella posizione corretta, in modo che il collo sia disposto sulla stessa linea della colonna vertebrale.

Il terzo errore

Un errore molto comune è quello di mettere il cuscino sotto le spalle. Così facendo il collo e la testa non aderiscono bene e al mattino ci sveglieremo con probabili dolori al collo o alla cervicale.

Il quarto errore

Un’altra posizione non ideale è quella di dormire poggiando sul cuscino soltanto una parte della testa tenendo fuori le spalle, ed anche il collo.

Al mattino ci potremo svegliare con dei fastidi e un probabile torcicollo.

I 6 modi errati di posizionare il cuscino. Il quinto errore

In molti poggiano il cuscino verticalmente accostandolo alla testiera del letto e costringendo il capo ed il collo ad una posizione forzata e non corretta provocando dolori cervicali e tensioni muscolari.

Il sesto errore

Un errore che commettono molti, probabilmente per poggiare la testa su qualcosa di più duro, oppure per alzare l’altezza del cuscino è quello di dormire con il braccio sotto al viso. In questo modo ne risente la postura, in quanto il corpo assume una posizione non idonea.

La posizione ideale del cuscino

Per dormire bene e svegliarsi al mattino riposati e in forma senza nessun dolore fisico, il cuscino va poggiato sul materasso in posizione orizzontale e senza cambiare la sua forma. Le spalle devono toccare il materasso, e il collo e la testa devono poggiare sul cuscino.