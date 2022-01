Relazioni stabili, piani a lungo termine, mettere su famiglia. Sono gli obiettivi e le aspettative di moltissime persone. Per riuscire a raggiungerli servono spesso forza di volontà, disponibilità al compromesso e un amore incondizionato per la persona che abbiamo accanto. Purtroppo, però, in alcuni casi le stelle ci mettono i bastoni fra le ruote. E forse è arrivato il momento di rivedere i piani per questi 5 segni zodiacali perché secondo l’oroscopo potrebbero lasciarsi nel 2022. Prepariamoci perché per alcuni i momenti non saranno piacevoli. Altri, invece, vivranno la separazione come una vera e propria boccata d’ossigeno.

È destinato a vivere molti momenti del 2022 da single il segno dei Gemelli. E non sarà necessariamente una brutta notizia. I Gemelli amano la libertà e se sono in una relazione duratura, quasi sicuramente si sentiranno soffocare. Probabilmente la interromperanno e ripartiranno con la ricerca dell’anima gemella. Prima di trovare la persona giusta, però, dovranno passare attraverso rapporti sbagliati e poco soddisfacenti.

Momenti difficili in arrivo anche per i Bilancia. I Bilancia sono arrivati a un vero e proprio punto di svolta della propria vita. Sono pieni di dubbi ed emaneranno spesso vibrazioni negative per colpa di Plutone in transito. Se questa negatività contagerà anche il partner, saranno davvero dolori.

Gli Acquario stanno invece per vivere un periodo davvero positivo che porterà belle novità in tutti i settori. Tranne uno. Quello delle relazioni di coppia. Gli Acquario si sentiranno frenati se hanno un compagno da molto tempo e probabilmente interromperanno il rapporto per dedicarsi alla realizzazione personale.

Sono in arrivo momenti difficili per Cancro e Scorpione

Un segno destinato a soffrire tantissimo nei prossimi mesi è il Cancro. Chi nasce sotto questo segno ama la vita serena in coppia, ma ha un’insicurezza di fondo che lo costringe sempre a cercare l’approvazione. Se sente venire meno questo aspetto o semplicemente lo percepisce, tenderà a cercarlo altrove. Non è necessariamente una brutta notizia. I Cancro avranno finalmente l’occasione per accettarsi e fare pace con sé stessi.

Segno tra i più vendicativi, lo Scorpione dovrà inghiottire il sapore amaro di una separazione. E molto probabilmente sarà dalla parte della persona che viene lasciata. Ovviamente la sua dura scorza gli impedirà di fare scenate, ma il dolore si farà davvero sentire. Ci sarà da rimboccarsi le maniche ma verso la fine dell’anno potrebbe arrivare qualche novità positiva.

