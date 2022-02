Non solo spaghetti all’astice o costate quando si hanno ospiti a cena, facciamo una figura da chef grazie a questa soluzione economica

Quando dobbiamo ricevere degli ospiti a cena andiamo in crisi. Non solo per la fatica e il tempo che impiegheremmo per prepararla, ma anche sul menu da fare e su quanto ci verrebbe a costare. Con la paura di fallire, sottoponendoci a giudizi più critici dei giudici di Masterchef.

In effetti, tutti vorremmo sbalordire i nostri invitati con piatti strabilianti, ma il più delle volte dobbiamo fare i conti anche con il budget. Che fare? Rinunciare? La parola d’ordine è no. Non solo spaghetti all’astice o succulente costate dovremmo proporre a cena, ma anche delle idee simpatiche e, soprattutto, non dispendiose.

Ciò che conta è la convivialità e saper presentare bene il nostro menu

Certo, molto conta dal tipo di ospite che ci troviamo ad ospitare in casa. Se dovesse arrivare il capo di nostro marito, forse faremmo bene a non lesinare troppo sul prezzo. Quando, invece, accogliamo a cena amici o parenti, tutto potrebbe essere più facile. Ad esempio, consideriamo che le carni bianche sono tra le più economiche.

Per questo, il petto di pollo potrebbe fare al caso vostro, magari aromatizzandolo con un trito di erbe aromatiche e fatto al vapore. E se di primo avremo fatto una bella pasta aglio, olio e peperoncino, in memoria della nostra gioventù, il gioco è fatto. Anche una impepata di cozze diventa un piatto che potrebbe essere servito come antipasto o in alternativa al primo e dal costo tutto sommato contenuto. Anche il diaframma potrebbe essere una soluzione di carne succulenta ed economica.

Non solo spaghetti all’astice o costate quando si hanno ospiti a cena ma facciamo una figura da chef grazie a questa soluzione economica

Va molto di moda fare il piatto unico. Una bella paella di carne a base di pollo con verdure potrebbe fare al caso nostro. Altra soluzione economica potrebbe essere la classica “piadinata”. Se non vogliamo comprare le piadine, è molto facile fare l’impasto e prepararle per conto nostro. A questo punto, serviamole con verdure, salumi (li possiamo prendere scontati al supermercato) e un formaggio spalmabile.

Anche l’idea di una serata messicana potrebbe unire utile al dilettevole, ovvero praticità e risparmio. Basta acquistare delle tortillas o, meglio ancora, farcele noi. A quel punto, metteremo a centro tavola dei fagioli rossi messicani e del pollo fatto in padella con olio, cipolla e cumino. Una bella insalata, qualche tacos (si comprano in busta) e la salsa messicana completeranno l’offerta. Come antipasto, magari, preparate un tagliere di formaggi con miele e terminate il tutto con una buona crostata fatta da voi. Insomma, tanta resa, poca spesa.