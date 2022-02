Oggi è il 9 di febbraio e manca davvero poco a San Valentino. La festa più dolce e più romantica dell’anno si avvicina a grandi passi. L’oroscopo è un argomento che da sempre suscita l’interesse di molte persone. Ecco perché, nel presente articolo, vorremmo parlare delle previsioni astrologiche relative proprio a questa specifica festività. Molti considerano la festa del 14 febbraio un’occasione ormai puramente commerciale. Probabilmente, sotto sotto, un po’ di verità c’è… Tuttavia, è pur vero che anche i più razionali e meno sdolcinati cedono a qualche tenerezza e carineria. Del resto, non fa mai male dimostrare il proprio amore al partner, magari stupendolo con un regalo speciale. Anche se lo facciamo nella giornata di tutti gli innamorati.

Qualche giorno fa abbiamo visto che l’amore sta andando a gonfie vele per il Cancro. Ed ancora, abbiamo anche notato che ultimamente il Capricorno gode di una indiscutibile fortuna.

Ma torniamo ora sul focus del nostro articolo e concentriamoci sui giorni che ruotano attorno al 14 di questo mese.

San Valentino al top con giorni di romanticismo e passione sfrenata per Bilancia, Capricorno e questi altri 2 fortunati segni zodiacali

Testardi, pragmatici ed eccessivamente razionali, i Capricorno tendono sempre a ragionare con la testa e non col cuore. Tuttavia, a febbraio vedremo emergere il lato più emotivo di questo segno. In questi giorni, in particolare, i nati sotto questo segno saranno infatti molto romantici. Complice anche la Luna piena, i Capricorno saranno in vena di intimità. Ma non solo con l’altra metà. Avranno anche modo di riflettere sui legami più stretti, a livello parentale e di amicizia. San Valentino sarà quindi l’occasione anche per condividere bei momenti con la famiglia.

Notizie più piccanti invece attendono la Bilancia. I nati sotto questo segno dovranno, infatti, tenersi pronti a bollenti notti di passione. Potremmo parlare di un vero e proprio tour de force tra le lenzuola. Insomma, in un modo o nell’altro, per Bilancia e Capricorno sarà un San Valentino al top con giorni davvero indimenticabili!

Scopriamo ora le sorti di altri 2 segni protetti dalle stelle

Sicuramente questo è un buon periodo per l’Acquario. Il giorno di San Valentino, poi, Mercurio entra nel segno, favorendo le comunicazioni. Questo permetterà ai nati nel segno dell’Acquario di esprimere i propri sentimenti in maniera gioiosa e spontanea. Inoltre, grazie anche all’influenza di Venere, chi ha rapporti di lunga data si mostrerà pieno di attenzioni verso il partner.

Anche gli amici del Toro, infine, riusciranno a dimostrare e a manifestare i propri sentimenti. Grazie agli influssi di Giunone, i nati sotto questo segno avranno modo di riflettere su quanto apprezzano la stabilità in ambito amoroso. Potrebbe essere quindi il momento giusto per cominciare a pensare alle nozze.