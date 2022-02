Il mese di febbraio è appena cominciato. Ci siamo lasciati alle spalle un fine gennaio che ha visto come protagonista indiscusso il Capricorno. Ora che abbiamo girato la pagina del calendario, andiamo a scoprire cos’hanno in serbo stelle e pianeti per questo nuovo mese appena iniziato. Pur essendo il più corto di tutti, febbraio è un mese ricco di eventi. C’è il Carnevale che porta spensieratezza e tanta allegria. A metà mese cade poi San Valentino, la festa degli innamorati. Tuttavia, non tutti avranno da festeggiare o da stare allegri. Si prevede infatti un febbraio faticoso per questo segno zodiacale.

Ma passiamo alle notizie più liete e pensiamo un attimo all’amore. C’è proprio un segno in particolare che sarà favorito da Venere. Questo mese, infatti, è previsto amore a gonfie vele per il Cancro. Ma non solo…

Scopriamo cosa attende i cancerini

Come abbiamo già accennato, sarà un mese d’amore per i nati sotto il segno del Cancro. Amore inteso in tutti i sensi: fisico e passionale, ma anche psichico e spirituale. Chi è già in coppia, vivrà intensi momenti romantici con la sua dolce metà. Non mancheranno poi momenti di massimo erotismo, all’insegna della spontaneità e della naturalezza. Insomma, la complicità col partner sarà ai massimi livelli sotto tutti i punti di vista. Per chi invece è ancora single, ci saranno buone occasioni per fare nuove e interessanti conoscenze.

Le cose procedono bene anche nel settore affari e lavoro. A breve, infatti, ci potranno essere promozioni e avanzamenti di carriera. Previsti anche splendidi viaggi per lavoro che permetteranno di unire l’utile al dilettevole. Chi dovrà affrontare esami e colloqui li supererà brillantemente.

Unica nota stonata, in questo quadro idilliaco, potrebbe essere qualche lieve malanno di stagione. Comunque sia, nulla di grave e preoccupante.

Amore a gonfie vele per il Cancro trionfatore a febbraio ma soldi e fortuna attendono anche questi 2 segni zodiacali

Il segno del Cancro non sarà il solo fortunato nel mese di febbraio.

L’Amore premierà anche l’Ariete. Tuttavia, i nati sotto questo segno non si faranno distrarre troppo dal romanticismo. Per loro è un momento importante per la carriera. Una promozione da tanto tempo attesa sta infatti per arrivare. Per realizzare i suoi progetti, l’Ariete saprà trovare le persone giuste per costruire una valida squadra.

Ottime notizie anche per il Toro. La Luna Nuova in Acquario viene in aiuto per chiarire gli obiettivi sul lavoro. Lo scorso mese, i nati sotto questo segno hanno vissuto momenti di crisi ed incertezza. In questo mese, cominceranno a rivedere le cose sotto un’altra luce e saranno così pronti a ripartire alla grande per portare a termine obiettivi e progetti.

Approfondimento

Il 2022 sarà ricco di sorprese per il super favorito Pesci ma la dea della fortuna strizzerà l’occhio anche a questi altri 3 segni zodiacali